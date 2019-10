Cuatro días después de emitir un comunicado en el que la Defensoría del Pueblo afirmaba que la disolución del Congreso se alejaba de la Constitución, su titular solicitó ayer una reunión al jefe del Estado. Walter Gutiérrez además advierte que la elección de nuevos congresistas en enero tiene riesgos.

— ¿Por qué consideraron que se ha dado un alejamiento de la Constitución Política?

Era evidente y es evidente que estábamos en una situación anómala, de incertidumbre, e incluso de crisis. ¿Alejamiento qué significa? ¿Diez kilómetros, diez centímetros? La defensoría se ha cuidado de usar un término que no la excluya de la posibilidad de ser un espacio o un propulsor del diálogo para reconducirnos hacia los cauces plenamente constitucionales.

—¿Para ustedes la decisión del mandatario era, o mejor dicho, es inconstitucional?

Voy a recordar [lo que dijo] Jorge Santistevan de Noriega, primer defensor del Pueblo, con ocasión de un conjunto de actos que se dieron a propósito de la Constitución de 1993, y que finalmente en el 2000 culminó con la famosa interpretación auténtica para la re-reelección. Él expresó: “Se está desdibujando el diseño constitucional que los propios fujimoristas habían diseñado en su momento”.

—¿Reconoce a Martín Vizcarra como presidente de la República?

Hoy [ayer] le he enviado una comunicación al presidente de la República, ingeniero Vizcarra, para reunirnos y abordar estos temas porque él como jefe del Estado tiene que reconducir plenamente al país al marco constitucional.

— ¿No estamos dentro del marco constitucional?

Es evidente que hay una situación anómala. Ya el derecho no alcanza, ya no podemos aparcarnos en una discusión meramente legal. Permítame esta metáfora: la botella se ha roto y el diablo ya salió de la botella, se trata de volver a meter este diablo dentro de la botella.

— ¿Y qué pasos tendría que dar Vizcarra para volver a meter el diablo en la botella o para corregir esta situación anómala?

Los ciudadanos de nuestro país necesitan seguridad y predictibilidad. Una elección de congresistas por año y medio tiene implicancias y riesgos...

—¿Como cuáles?

No puedo ver el futuro, pero sí lo que ha sucedido en estos 15 años, y es que los congresos cada vez se deterioran más. Nada me hace prever que el próximo Congreso va a ser mejor. No hay incentivos para que los mejores postulen porque va a ser para solo un año y algo más, y sin reelección. A ese Congreso le vamos a dar un enorme poder. Podrían tener la tentación de cambiar la Constitución y su propio período a cinco años. También le vamos a dar la competencia de modificar la nueva composición del Tribunal Constitucional.

—¿Pero qué pasos puntuales tiene que dar el mandatario?

¿Qué debe hacer? Voy a conversar con el presidente para que los servicios públicos y los derechos fundamentales no se detengan. Segundo, el presidente debe liderar un espacio para terminar de legitimar esta situación.

—¿Para la defensoría, es necesario que el TC resuelva una contienda competencial sobre esta situación?

En su hora este se pronunciará respecto a qué tanto ha calzado o no la conducta de uno y otro en la Constitución. Pero eso puede demorar tres meses. En este momento, las horas pasan a una velocidad mayor. Por eso estamos pidiendo esta cita al presidente para compartir con él estas preocupaciones. También quiero señalar que el Parlamento ha hecho un uso abusivo del poder. El Congreso y el Ejecutivo estaban en la obligación de cumplir el principio de cooperación y diálogo.

— Ustedes invocaron al Congreso a detener la elección de miembros del TC, pero esto no fue atendido, y tampoco el proyecto del mandatario para cambiar el proceso de elección. ¿Se justificaba una medida extrema como la que el presidente tomó o había otra salida?

No ha sido 100% impecable, se ha alejado de la Constitución. Santistevan nunca dijo cuánto se había desdibujado y nosotros tampoco vamos a decir cuánto se ha alejado [...], no ha sido exactamente como todos hubiéramos esperado.

— ¿No hubo un golpe de Estado?

Nunca hemos dicho que ha habido un golpe de Estado.

— Hay sectores que lo dijeron. ¿Usted no lo comparte?

Hemos sido muy cuidadosos de los términos, hemos señalado que ha habido un alejamiento del orden constitucional, pero reconocemos y es evidente que hay libertad de expresión, que los demás poderes están funcionando, que hay un poder constituido.

— ¿Cómo tomó el comunicado del sindicato de trabajadores de su institución afirmando que la decisión del presidente era constitucional?

Bueno, tienen derecho todas las personas a expresar su opinión. Sobre esa opinión, yo no voy a opinar.