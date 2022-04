El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se mostró en contra del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el fin hacer una nueva Constitución. “No hay que cambiar la Constitución para que haya más derecho, eso es mentir”, dijo.

Gutiérrez, quien afirmó que dejará su cargo este próximo viernes 29 de abril, aseveró que la intención de modificar por completo la carta magna tiene como intención cambiar la estructura del poder y no para crear derechos a favor de los más necesitados, como sustentan.

“Las constituciones no se cambian, se cumplen. Los países que más constituciones tienen, son los países más pobres. Nosotros tenemos 12 constituciones y ahora nos quieren poner otra”, manifestó en diálogo con RPP.

“No hay que cambiar la Constitución para que haya más derecho, eso es mentir. La razón por la cual se busca cambiar la Constitución es porque se quiere cambiar la estructura del poder, el control del poder, porque aparte de ser un repertorio de derechos, es un estatuto de poder”, agregó.

El aún titular de la Defensoría del Pueblo enfatizó en que a través del juicio político el presidente de la República, Pedro Castillo, podría ser acusado y juzgado por haber infringido artículos de la Constitución. “Desde mi punto de vista, el presidente viola sistemáticamente, contumazmente y dolosamente la Constitución”, dijo.

En ese sentido, señaló que no se puede pensar que la carta magna está hecha para que se blinde a un mandatario que comente delitos, pues puntualizó que eso “carece de toda lógica jurídica”.

“No puede ser que tengamos un presidente que mienta tan sistemáticamente, que haga gala de una ignorancia impresionante. No es posible pensar que la Constitución está diseñada para que un funcionario esté blindado para que la viole y no le pase nada, eso es una paradoja y carece de toda lógica jurídica (...) No solamente puede, sino debería se acusado”, subrayó.