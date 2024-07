El exembajador del Perú en España Walter Gutiérrez consideró que la presidenta de la república, Dina Boluarte, debería llegar a culminar su gobierno en el 2026, “pero no de cualquier manera”.

En declaraciones a RPP TV, indicó que la mandataria debe velar por la “buena marcha” de la administración pública y el respeto a la Constitución Político, algo que –desde su punto de vista- ha empezado a “deteriorarse”.

“Desde mi punto de vista, y creo que de la mayoría de los peruanos, ella debería llegar al 2026, pero no de cualquier manera. En primer lugar un requisito fundamental es la buena marcha de la administración”, expresó.

Asimismo, Gutiérrez que renunció al cargo de embajador por diferencias con el Gobierno, pese a las conversaciones que sostuvo con Boluarte Zegarra y con el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, sobre el manejo del Estado.

“(Fueron) diferencias con el Gobierno que tiene que ver mucho con lo que se está poniendo en evidencia. Yo no puedo –a lo largo de más de veintitantos años en la vida pública- ser la negación de mí mismo”, manifestó.

“Fueron conversaciones que tuvimos en su hora con la presidenta, con el presidente del Consejo de Ministros. Había que respetar celosamente la Constitución y la buena marcha de la administración. Lo cierto y concreto es que esto empezaba a deteriorarse”, agregó.

En ese sentido, el también exdefensor del Pueblo cuestionó el cambio del entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, pese a su “experiencia, formación, contactos y capacidad de exponer las políticas públicas de su sector”.

Destacó que el exfuncionario logró que el Perú sea elegido como anfitrión de la 70° Reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para las Américas, a desarrollarse en el año 2025.

Walter Gutiérrez indicó que pese a dicho logro, Mathews Salazar fue retirado del Mincetur y pese a que solicitó las explicaciones del caso, se le dijo que el cambio obedeció a “razones políticas”.

“El ministro Mathews hizo una labor espectacular, porque de eso se trata, de que las embajadas coordinen con los ministros y puedan promover al país y las inversiones. El ministro fue a España, hizo un rash espectacular con autoridades, con la OMT, con empresas y luego lo sacaron. Cuando yo pregunté, se me dijo por razones políticas”, subrayó.

“Yo era un embajador político, entonces necesito explicaciones políticas. En realidad me hicieron algunas explicaciones que en ese momento no me satisfacieron (sic), no tuve satisfacción con esa respuesta y luego hubo otras, no es el único caso”, añadió.

Declaraciones de Walter Gutiérrez, exembajador del Perú en España. (Video: RPP TV)