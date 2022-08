Durante su periodo como legislador, el ahora ministro enfrentó un pedido judicial de levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Por ese caso se vio obligado a renunciar a la Comisión de Ética, donde ejercía como vicepresidente, en mayo del 2018.

En abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia aprobó que se solicite al Congreso el levantamiento del fuero para que sea procesado por presunto peculado doloso.

El caso se remonta a cuando fue alcalde de Anta (Cusco), entre el 2007 y el 2010, con el Partido Socialista. La fiscalía sostuvo que en ese periodo, Rozas intervino en un proceso para adquirir un software para la Unidad de Rentas del municipio de forma directa, a favor de la empresa Innova Cusco Consulters, por un monto de S/10.500.

Este es la parte resolutiva del pedido que en el 2018 envió el Poder Judicial al Congreso

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, cursó los documentos necesarios para que el Congreso de la República revise el levantamiento de inmunidad parlamentaria de Wilbert Rozas (Frente Amplio).

Aunque el caso que motivó la investigación fiscal se produjo años antes de que Rozas fuera elegido congresista, el requerimiento fiscal se realizó recién en setiembre del 2016. Luego, la Corte Suprema de Justicia resolvió llevar el pedido ante el Congreso en abril del 2018.

La desaparecida Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evaluó el pedido y convocó a Rozas para escuchar sus descargos. El entonces legislador pidió que se levante su inmunidad para defender su honor y dignidad. Además, señaló que la denuncia respondía a “odios políticos” que le tenían por haber ejercido varias veces como alcalde distrital y provincial en Anta.

Pero la comisión rechazó por mayoría el pedido del Poder Judicial en diciembre del 2018, pese a que el informe del caso recomendaba aprobarlo.

Aquellas vez, votaron en contra del levantamiento del fuero los congresistas Edmundo del Águila (Acción Popular), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Carlos Tubino, Francisco Villavicencio y María Melgarejo (los tres de Fuerza Popular). En tanto, Tamar Arimborgo y Marco Miyashiro, también de Fuerza Popular, se abstuvieron.

Durante la sesión, los congresistas señalaron que Rozas podía ser procesado porque el caso se produjo antes de que fuera elegido parlamentario.

Meses antes, Rozas, quien se desempeñaba como vocero del Frente Amplio, presentó su carta de renuncia a la vicepresidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria. La decisión respondió a que el artículo 20 del Reglamento del Congreso prohibía que un legislador integre una comisión fiscalizadora cuando afronta un pedido de levantamiento de inmunidad.

Incidente con efectivos de la policía

En agosto del 2017, Rozas protagonizó un incidente con efectivos de la policía al intentar impedir el arresto de un manifestante de una huelga de maestros. Aquella protesta era encabezada por el líder sindical y ahora presidente Pedro Castillo.

Rozas dijo aquella vez que estaba defendiendo a “alguien que no había cometido nada”. “[El protestante] no estaba cometiendo ningún desorden ni tampoco estaba cometiendo algo que estuviera contra la ley. Yo lo que hacía era defender a alguien que no había cometido nada […] yo estaba en defensa de la justicia”, aseguró.

El hecho provocó la reacción del entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien señaló que entre las funciones de un congresista no se encuentra quitarle detenidos a la policía. “Hasta dónde yo entiendo esa no es una función congresal, arrebatarle un detenido por la fuerza”, dijo.

Rozas trató de impedir la detención de un manifestante en la huelga de maestros del 2017. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS

Vínculos con Castillo

Durante la huelga de maestros, Rozas gestionó el ingreso de 19 de ellos al Congreso cuando la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, se presentaba ante la comisión parlamentaria de ese sector.

Los manifestantes ingresaron hasta la puerta del hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, al grito “Somos maestros, queremos dialogar”. Pedro Castillo fue quien lideró el acto.

Pedro Castillo encabezó a un grupo de representantes de los docentes que llegaron hasta el Congreso en el 2017 durante una larga huelga. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC) / ANTHONY NINO DE GUZMAN

Entre los 19 maestros que protestaron aquella vez no solo destacaba Castillo, sino también Édgar Tello Montes, ahora congresista de la República.

Años después, ya con Pedro Castillo como candidato presidencial en segunda vuelta, Rozas se le acercó para poner a disposición el “equipo técnico del movimiento Tierra y Libertad”.

En mayo del 2021, Rozas y Castillo sostuvieron una primera reunión. Tras el encuentro, Rozas dijo esperar que se tomen en cuenta sus propuestas “en cuestiones ambientales, que es lo que nos caracteriza”.

Luego, cuando Castillo ya era virtual presidente, Rozas acudió a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, donde el mandatario sostenía diversas reuniones.

Wilbert Rozas visitó a Castillo en julio del 2021 en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, cuando este era virtual presidente. (Foto: Eduardo Cavero / El Comercio) / EDUARDO CAVERO

La resistencia a llamar dictadura al régimen de Maduro

En el 2016, distintos representantes del Frente Amplio (FA) ensayaron diferentes coartadas para no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de ellos fue Wilbert Rozas.

“La ciudadanía y el pueblo venezolano tienen todo el derecho de definir también qué tipo de régimen necesitan y, por lo tanto, nosotros creemos que las influencias externas no son las mejores consejeras”, dijo en octubre de ese año.

En el pleno del Congreso, Rozas votó en contra de la moción que condenó que el régimen de Maduro impidiera la realización de un referéndum revocatorio.