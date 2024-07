Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho que es investigado por el Caso Rolex junto a la presidenta Dina Boluarte y que afronta un pedido de revocatoria, anunció que postulará a la reelección en el 2026 y que lo hará bajo las filas de Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña .

Esto pese a que el propio César Acuña había descartado, el pasado 4 de julio, que su partido político haya sumado a sus filas de manera oficial a Oscorima. Todo se inició cuando su hermano, Humberto Acuña anunció que la autoridad regional de Ayacucho había vuelto a ser parte de APP.

#AYACUCHO: Gobernador Wilfredo Oscorima confirma que postulará a la reelección con Alianza para el Progreso de César Acuña. "Tengo la voluntad de seguir trabajando por mi pueblo, aún hay tareas que cumplir", dice el investigado por presuntas coimas a la presidenta Dina Boluarte. pic.twitter.com/aqAMbj1n5u — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) July 25, 2024

“No es la primera vez, creo que esto ya lo hice en otras oportunidades. Tengo el interés, tengo la voluntad de seguir trabajando por mi pueblo porque aún hay tareas que cumplir, hay cosas por hacer todavía”, expresó Oscorima al portal Estación Wari y que fue difundido por el periodista Adrián Sarria en redes sociales.

“Vamos por Alianza para el Progreso. Confirmado”, añadió.

Oscorima también confirmó su postulación a la reelección en el Gobierno Regional de Ayacucho durante una actividad, de acuerdo a un video propalado por el noticiero “24 Horas”.

“Hemos decidido participar en la reelección en el 2026 y con el partido APP”, manifestó Oscorima.

“Como siempre mi vocación de servicio, eso me lleva a participar nuevamente a fin garantizar y darle continuidad a los grandes proyectos que se vienen ejecutando en la región Ayacucho”, agregó.

El caso

El 2 de julio, a través de una publicación en Facebook, Humberto Acuña, secretario nacional de organización de Alianza Para el Progreso, anunció que el gobernador de Ayacucho se había integrado a su agrupación.

“Damos la bienvenida a nuestro partido político Alianza Para El Progreso al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quién se reincorpora, para seguir construyendo un Perú más justo, inclusivo y próspero”, publicó en dicha red social.

Sin embargo, días después, César Acuña miminizó lo informado por su hermano. “A mi hermano mucho le gusta publicar sus desayunos, almuerzos, su desayuno personal que ha tenido, pero no hay nada oficial, no hemos conversado”, comentó en aquella oportunidad el presidente de APP.

Wilfredo Oscorima es actualmente investigado por los casos Obrainsa y Rolex. En este último caso es acusado de entregar costosos relojes y joyas a la presidenta Dina Boluarte a cambio de, supuestamente, obtener más presupuestos para obras en la región Ayacucho.