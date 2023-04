El exministro del Interior Willy Huerta se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para dictarle 18 meses de prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo y dijo que es una “persona inocente”.

En diálogo con Canal N, reiteró que desconocía el mensaje a la Nación que brindó Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022, donde anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional.

“Respeto a la posición de la Fiscalía, pero conscientemente soy una persona inocente en este caso. Yo no he participado en esa situación, si hubiera participado lo hubiera hecho antes de que vaya a pasar el hecho que cometió el señor Pedro Castillo”, expresó.

“Nunca se me dijo qué es lo que iba a hacer. Yo fui a despachar e informar sobre mi designación funcional de la situación de la seguridad ciudadana y mantener el orden público con respecto a ese día donde se iba a ver la moción de vacancia”, agregó.

Huerta Olivas aseveró que ha sido utilizado y remarcó que se siente “defraudado y traicionado” por el expresidente Pedro Castillo, a quien acusó de falta de respeto y consideración hacia su persona.

“He dicho toda la verdad, porque no tengo a nadie a quién defender. La verdad va a prevalecer siempre. Todo lo que he dicho y declarado desde el mes de diciembre ha estado saliendo con videos posteriormente”, enfatizó.

“Yo en todo momento he declarado la verdad, no tengo nada que ocultar porque considero que a mí me han utilizado. Me han faltado el respeto y una falta de consideración, he dicho que me siento defraudado y traicionado por el señor Pedro Castillo, no debió haberme hecho eso a mí”, añadió.

Declaraciones de Willy Huerta. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra tres exministros del gobierno de Pedro Castillo investigados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes estuvieron en Palacio de Gobierno el día de los hechos.

La solicitud parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que los acusa de ser coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Betssy Chávez, como resultado de este proceso, fue suspendida del cargo de congresista mientras dure el proceso penal en su contra. Sin embargo, el Poder Legislativo no aprobó lo mismo contra Roberto Sánchez, congresista que todavía sigue ocupando su sitio dentro de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

El exministro del Interior Willy Huerta también fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y contra él también se aprobó el informe de la subcomisión para levantar el antejuicio político y que proceda a ser investigado en el Ministerio Público.