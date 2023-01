Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, afirmó que “no sabía” que no podía trabajar en una empresa que contrataba con el Estado y admitió que fue un “error” hacerlo.

En diálogo con ‘Punto final’, indicó que solo tenía conocimiento que no podía contratar con una entidad pública y dijo que actualmente es “consciente” de que no podía laborar en JJM Espino, pues prestaba servicios al Estado.

“[¿No era consciente que como familiar del presidente no podía contratar con el Estado?] Eso tengo que asumir, ese fue mi error, no sabía. Yo no debía de trabajar en esa empresa si es que hubiese tenido conocimiento. Yo solamente tuve conocimiento de que no podía contratar en una entidad pública”, expresó.

“Tengo entendido que en ese momento no contrataba con Espino. Ahora sí soy consciente que no podía trabajar en una empresa que presta servicios al Estado. Antes de eso yo no sabía”, añadió.

En ese sentido, Paredes Narro insistió en que no cometió delito alguno y afirma que la visita que hizo a Chadín –que se dio a conocer en ‘Cuarto Poder’ a través de un video donde luce un chaleco con el logo de la empresa- quedó allí, pues no se materializó en ningún proyecto.

“En Chadín yo fui a trabajar, como lo he hecho siempre. Toda la situación se está aclarando, la gente de allá sabe que he ido a trabajar allá. Lo que diga Espino se tendrá que corroborar. Él mismo sabe la situación, están los documentos, pueden comprobar que el proyecto que se dio en Chadín quedó en una visita de campo. No hay proyecto, no hay expediente técnico, no hay licitación”, subrayó.

“No lo he cometido [delito]. De lo que me acusan es de tráfico de influencias. Al inicio eso fue por lo cual empezaron a investigarme […] Ofrecimientos no [hice], es hacer mi trabajo. No he ido a la gente a ofrecerle algo. Solamente estaba trabajando”, agregó.

Sobre el depósito de 90 mil soles por partes de sus hermanos David y Walter para Hugo Espino, la cuñada del exmandatario afirmó que este hecho se produjo porque el empresario Espino había trabajado en Anguía con ellos.

“Había ayudado a mucha gente, sacó un proyecto en cinco localidades que se terminó. Como Espino me estaba dando trabajo a mí, es que por eso mi hermano le presta dinero. Si mal no recuerdo y si las investigaciones se dan, Espino se compra un carro. En ese entonces era su prioridad para movilizarse en Lima”, acotó.

“[¿De dónde sacó el dinero su hermano?] Del banco y de sus ahorros. Mi hermano es egresado del Senati, es un mecánico electricista y ha trabajado. Mi hermano ha sido microempresario, trabaja en una línea de Chota a Cajamarca”, sentenció.

Declaraciones de Yenifer Paredes en Punto Final