El Poder Judicial llevará a cabo este domingo 21 de agosto, la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

Así lo informó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, que programó la diligencia para ese día a las 4:00 de la tarde.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicita se les imponga 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se les sigue por el delito de lavado de activos.

El Ministerio Público solicita se les imponga 36 meses en la investigación que se les sigue por delito de lavado de activos en agravio del Estado. pic.twitter.com/1zHzF1VT22 — Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) August 20, 2022

Yenifer Paredes permanece con detención preliminar desde el 10 de agosto, cuando se entregó al Ministerio Público, luego de que el Equipo Especial de Fiscales y la Policía Nacional no la encontraran durante un operativo en Palacio de Gobierno.

Cabe indicar que Paredes Navarro participó de manera virtual este viernes en la audiencia de apelación contra su detención preliminar y, aseguró que, durante su reclusión solo ha sido citada cuatro veces a declarar.

“En mi defensa tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones”, aseguró.

La cuñada del presidente Pedro Castillo también reiteró que está dispuesta a colaborar con la justicia. “Estoy aquí diez días y solamente me han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones”, acotó.

“El resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. De todas maneras, estoy presta siempre a colaborar y hacer saber que ya se cumplió el plazo de la resolución (de detención preliminar)”, sentenció.