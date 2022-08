El Poder Judicial desestimó este viernes 19 de agosto la apelación presentada por Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, contra la orden de detención preliminar por diez días.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional adoptó tal decisión al declarar la sustracción de la materia, con lo cual refirió que carece objeto de emitirse pronunciamiento.

En la lectura de su resolución, el tribunal fundamentó su fallo precisando que ambos investigados seguirán en condición de detenidos hasta que se realice la audiencia de requerimiento de prisión preventiva.

Como se recuerda, el Ministerio Público presentó su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y Medina Guerrero, cuya fecha de audiencia deberá fijarse en los próximos días.

Así lo informó James Reátegui, representante del Ministerio Público, durante la audiencia de apelación a la detención preliminar de Paredes Narro ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional.

Durante la sesión, el fiscal presentó el documento presentado ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que ingresó a mesa de partes a las 17:49 horas de este viernes.

Cabe indicar que, Yenifer Paredes participó de manera virtual en la audiencia de apelación contra su detención preliminar y aseguró que durante su reclusión solo ha sido citada cuatro veces a declarar.

“En mi defensa tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones”, aseguró.

La cuñada del presidente Pedro Castillo también reiteró que está dispuesta a colaborar con la justicia. “Estoy aquí diez días y solamente me han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones”, acotó.

“El resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. De todas maneras, estoy presta siempre a colaborar y hacer saber que ya se cumplió el plazo de la resolución (de detención preliminar)”, sentenció.