Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, tomó brevemente la palabra y dijo que siempre ha estado a disposición de la justicia y no ha tenido la intención de obstaculizar las investigaciones.

Luego de que el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, le diera unos minutos para sustentar su defensa, la pariente del mandatario aseguró que seguirá asistiendo a declarar cada vez que sea citada.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he tenido en cuenta obstaculizar, no tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando, quiero seguir estudiando, progresando. Siempre que me han llamado de manera formal he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que se me sea llamada”, expresó.

Paredes Navarro refirió que trabaja de forma independiente y que sus ingresos mensuales pueden variar dependiendo de la época, aunque estimó que podría percibir un promedio de 2100 soles.

“Siempre estoy a disposición de las autoridades, lo he hecho desde que se dio la detención preliminar, me he puesto a disposición de las autoridades, lo quiero seguir haciendo, pero también quiero seguir con mi vida”, aseveró.

“Acabo de recibir un título de la Universidad Nacional de Cajamarca, el cual no pudo recibir porque estaba cumpliendo con una pena que me han dado en estos días y quiero seguir avanzando en mis estudios. No registro denuncias anteriores y estoy aquí”, sentenció.

Declaraciones de Yenifer Paredes

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, quien es investigada por lavado de activos, organización criminal y otros delitos.