El excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó estar interesado en ocupar algún cargo dentro de un ministerio, o como titular del Gabinete en el Gobierno de Pedro Castillo.

“[¿Se ve asumiendo el cargo de ministro?] No, no . Estoy como asesor del congresista (Carlos) Zeballos, me invitó como puneño para que lo pueda ayudar y yo con todo gusto. [¿Si se le propusiera ser ministro de Agricultura, por ejemplo?] No, no asumiría porque ahí tiene que entrar un especialista que conozca”, aseguró en una entrevista a RPP este jueves 25 de noviembre.

Lescano aseguró en ese sentido que no está en sus “planes políticos” asumir algún cargo en el Gabinete ya que su objetivo es seguir trabajando dentro de Acción Popular para que el país salga adelante.

“[Si se le propusiera ser presidente del Consejo de Ministros?] No. Nosotros pensamos que esa no es nuestra tarea, no lo tenemos planificado”, reiteró.

“Quiero seguir trabajando con mi partido y seguir impulsando en el lugar que nos encontremos, ayudar al país para que salga adelante. Eso corresponde a un partido democrático, no estar en esta repartija que algunos están, creen que eso es la política. No estar en confabulaciones para ver cómo se tumban gobiernos, para destruir al opositor porque creen que eso es la política”, aseveró.

Yonhy Lescano en Palacio de Gobierno

Yonhy Lescano aseguró que la visita a Palacio de Gobierno la noche del martes fue junto al legislador Carlos Zeballos para hablar sobre temas técnicos relacionados a la explotación de litio y no para coordinar algún tipo de respaldo desde Acción Popular hacia el Ejecutivo.

Sin embargo, sí señaló que el presidente Pedro Castillo le dijo que retiró del cargo al exministro de Producción, Roger Incio, militante de Acción Popular debido a las presiones desde el partido político.

“El presidente me dijo que lo sacó porque recibía presiones de la gente de mi propio partido. Yo le pregunté por qué ha sacado al señor que es un técnico bueno, ya que es un funcionario de Estado con experiencia. Hay consecuencias (de esas presiones desde Acción Popular)”, manifestó.

