Zaira Arias Berrocal -exmilitante de Perú Libre- es la accesitaria del congresista Guillermo Bermejo (Bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), quien acaba de ser condenado a 15 años de prisión por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso y será recluido en un penal.

La Mesa Directiva del Congreso debería pronunciarse tras recibir la notificación oficial sobre la sentencia.

Bermejo llegó al Congreso de la mano de Perú Libre (era número 5 en la lista por Lima) y con Pedro Castillo como candidato presidencial en el 2021.

Arias también integró la nómina para Lima del Parlamento (número 6), pero los votos que logró (4,416) no fueron suficientes.

Zaira Arias obtuvo 4,416 votos.

Previamente, según Infogob del Jurado Nacional de Elecciones postuló al Congreso sin éxito en las elecciones extraordinarias del 2020.

Arias fue expulsada de Perú Libre en julio del 2022. Un mes antes, la entonces secretaria de asuntos sociales en Lima de dicho partido había denunciado que se falsificó su firma para inscribirla en la lista de regidores del candidato a la alcaldía de Lima, Yuri Castro.

En enero del 2023, la también excandidata al Congreso por Perú Libre fue detenida por la policía por lanzarles pintura roja durante una Marcha por la Paz.

Zaira Arias, excandidata al Congreso por el partido Perú Libre, detenida durante marcha del 2023 por agredir a la policía y a otros manifestantes.

¿Qué pasaría con la curul? ¿qué dice el Reglamento?

Según el artículo 15-A del Reglamento del Congreso, cuando existe una sentencia por terrorismo, no asume el accesitario y la curul queda vacía.

Sin embargo, esto se aplica cuando la sentencia queda firme, es decir es confirmada en última instancia.

Durante la audiencia, la defensa de Bermejo pidió la nulidad de la sentencia. Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Suprema.

Al respecto, la congresista Patricia Juárez, expresidenta de la Comisión de Constitución y ex vicepresidenta del Parlamento, puntualizó que “lo que señala el Reglamento es que no hay accesitario en casos de terrorismo”.

“Es lo que corresponde. No habrá una persona que será llamada para reemplazar al congresista. El sentido de la norma es sancionar al partido”, enfatizó.

Patricia Juárez afirma que Guillermo Bermejo debe asumir responsabilidad tras ser condenado por terrorismo. Señala que el reglamento impide la asunción del accesitario en casos así como sanción al partido que lo llevó al Congreso



Por su parte, Enzo Elguera, experto en temas electorales, señaló en Canal N que, en principio debe darse “una interpretación de la Mesa Directiva del Reglamento Interno del Congreso”. Dijo que podría textualmente interpretarlo y la curul quedaría vacía.

Precisó que esta situación es diferente a la eventual candidatura presidencial de Bermejo en las elecciones 2026, que queda fuera del escenario tras su condena.