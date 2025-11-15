Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Zaira, se va tu curul, una crónica de Fernando Vivas sobre la accesitaria de Guillermo Bermejo y el escaño vacío
Resumen de la noticia por IA
Zaira, se va tu curul, una crónica de Fernando Vivas sobre la accesitaria de Guillermo Bermejo y el escaño vacío

Zaira, se va tu curul, una crónica de Fernando Vivas sobre la accesitaria de Guillermo Bermejo y el escaño vacío

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Para extremos, Zaira Arias. Es uno de esos personajes que han poblado la Plaza San Martín, gran foro de la radicalidad y la marginalidad política (solo a veces de la política tradicional).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC