Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación inhabilitada por decisión del Congreso, negó los dichos de Jaime Villanueva en los cuales señala que se distanció de Rafael Vela por haberle pedido que no investigue al expresidente Martín Vizcarra.

En una entrevista a RPP, Ávalos dijo que lo mencionado por Villanueva ocurrió en el 2020, pero aclaró que no fue algo que Villanueva escuchó directamente sino que relata algo que le dijo otra persona, en este caso, Rafael Vela. “No habla de lo que vio, hace referencia a un tercero”, resaltó.

“Jamás dije que no se investigue. Dije que sí se investigue, pero que no le correspondía a (Germán) Juárez Atoche. Ese caso le corresponde por competencia predeterminada al subsistema anticorrupción. Es ahí donde sale el equipo especial y sale una nota en un diario de mucha circulación diciendo que la fiscal de la Nación le quita la competencia. Yo nunca le quité nada porque nunca la tuvieron, sino no e hubieran pedido que se la amplíe”, manifestó.

La inhabilitada fiscal suprema dijo que el incidente ocurrió tras un pedido de Rafael Vela para que ella, como fiscal de la Nación, amplíe las competencias del equipo especial Lava Jato para poder investigar algo que un colaborador eficaz le había relatado a Juárez Atoche contra Vizcarra.

“Cuando leo los documentos que los manda a través de la secretaría general, me doy con la sorpresa que el Dr. Vela había trasladado un pedido del Dr. Juárez Atoque que dice que un colaborador eficaz le ha dicho que ha reconocido que ha delinquido y que él quiere que lo investigue Juárez Atoche, que no lo investigue otro fiscal. ¿De cuándo acá una persona que ha delinquido va a decir ‘quiero que me investigue este fiscal, no otro’?”, relató Ávalos.

En esa línea, la exfiscal de la Nación insistió en que jamás pidió “a ningún fiscal que haga o que deje de hacer”.

“En todo caso, que llamen al Dr. Vela para que declare. Estoy seguro que él lo va a negar porque jamás se lo he pedido”, garantizó, y luego hizo el mismo pedido con relación a Pablo Sánchez, también sobre el testimonio de Jaime Villanueva.

En su declaración ante el despacho de Delia Espinoza, que investiga a Patricia Benavides, Villanueva dijo que Zoraida Ávalos “era muy cercana” al fiscal superior Rafael Vela, pero que “todo cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra”.

“Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que le dijo de las coimas en Moquegua […] y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada”, contó Villanueva.