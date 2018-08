Acuerdan suspender beneficios al congresista prófugo Benicio Ríos

La Junta de Portavoces acordó hoy suspender el pago del sueldo al congresista Benicio Ríos (Alianza para el Progreso), quien tiene una orden de captura y se encuentra prófugo de la justicia. También se ha ordenado que devuelva el dinero percibido en este tiempo que ha estado en clandestinidad.

La solicitud la hizo la bancada de APP, a través de su vocero César Vásquez, en un oficio dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. En este documento, la agrupación política pidió que realice "las acciones administrativas que correspondan" para que se proceda a la devolución del sueldo abonado, pese a que "no habría estado concurriendo" al Parlamento.

El titular del Parlamento informó de este acuerdo tomado hoy y manifestó que el Congreso "no volverá a pagar a ningún trabajador ni a un congresista que no cumpla con su trabajo".

Asimismo, indicó que la Junta de Portavoces acordó también cerrar el despacho del congresista prófugo "hasta que no resuelva su problema con la justicia y se ponga a derecho".

(APP)

—"No debió cobrar"—

El congresista Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular, señaló a este Diario que se trata de una "especie de sanción administrativa". Remarcó que Benicio Ríos "nunca debió cobrar" porque no ha asistido a comisiones, al pleno y tampoco ha hecho actividades de representación.

"Indudablemente él nunca debió cobrar porque está con licencia y no asiste a las comisiones, no asiste al pleno, no hace semana de representación. Nunca debió cobrar el sueldo. Entonces se le va a pedir que devuelva todo el dinero y que de ahora en adelante ya no pueda cobrar", precisó.

En mayo pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó en segunda instancia la condena de siete años de cárcel que fue dictada en diciembre del 2017 contra el congresista de Alianza para el Progreso.

La sentencia del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Ciudad Imperial fue por el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Benicio Ríos fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario en el distrito de Maras cuando fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y 2010.

"Es un proceso judicial que escapa de las manos del Congreso. Invoco al señor Benicio Ríos y se lo pedí a su bancada, que se ponga a derecho. La mejor manera de llegar a la verdad es afrontarla. Si no lo hace, toda la vida no va a pasar así", manifestó el congresista acciopopulista Edmundo del Águila.

En tanto, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, el congresista Jorge Meléndez, señaló que la suspensión de los beneficios será en un plazo de 24 horas.

"Si el señor no ha cumplido su labor como congresista tiene que devolver hasta el último centavo que ha percibido del Congreso porque es plata de todos los peruanos. En un plazo de 24 horas debe ser suspendido del Congreso", dijo a El Comercio.

Asimismo, precisó que en Junta de Portavoces se acordó notificar al Ministerio del Interior "para que de una vez" capturen a Benicio Ríos y se someta a la justicia.