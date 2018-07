El acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú, no se cerrará hasta que se concluya la etapa de corroboración de sus declaraciones, indicaron fuentes del Ministerio Público, que agregaron que hasta el momento el empresario brasileño no ha entregado ninguna documentación.

Estas mismas fuentes señalaron a El Comercio que la constructora sí ha dado pruebas sobre las transferencias de dinero que hizo a ex funcionarios del Estado a cambio de obras públicas.

"La declaración de un colaborador es solo el inicio, porque a partir de la información del colaborador lo que manda el Código Procesal Penal es abrir una fase de corroboración", explicaron.

Otras fuentes del Ministerio Público precisaron que Barata fue quien buscó acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, por lo tanto “tiene obligaciones que cumplir” con la justicia de nuestro país y así quedó establecido en el documento que el empresario firmó para someterse a este proceso especial.

Uno de esas obligaciones es acceder a declarar cada vez que la fiscalía lo estime conveniente.

Desde la fiscalía, además, reconocieron que en este momento “hay dificultades” en el proceso de colaboración de Barata.

"En todo proceso de colaboración hay picos altos y bajos. En este momento hay dificultades, pero las partes están en un proceso de conversación de cara a encontrar una solución a la problemática planteada", advirtieron.

Indicaron que las conversaciones con la defensa de Jorge Barata y justicia brasileña continuarán para arribar a un acuerdo.

"Ahora, tenemos problemas de colaboraciones que son inéditas en el Perú. Nunca antes se habían presentado una colaboración eficaz en un caso tan complejo como el de Odebrecht o Jorge Barata en el país", concluyeron.

Acusan falta de voluntad

Carlos Kauffmann, abogado de Jorge Barata, afirmó que el acuerdo de colaboración eficaz del ex ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht no se ha concretado “por una falta de voluntad de las autoridades peruanas. Agregó que mientras su cliente no firme este documento, la Procuraduría de Brasil no puede entregar información de los servidores de la constructora.

“La Procuraduría de Brasil no puede entregar eso [de los servidores My Web Day y Drousys]. ¿Por qué no puede? Porque existe un acuerdo en Brasil, que está celebrado y firmado – una decisión del Supremo Tribunal Federal– que nada puede ser entregado si no hay una colaboración eficaz en el otro país”, manifestó una entrevista con IDL-Reporteros.

Explicó que si Brasil envía esta información antes de que Barata cierre el acuerdo de colaboración con el Perú, “estaría quebrando el acuerdo de la ley brasileña”.

El abogado indicó que Jorge Barata tiene la percepción de que no se va a cerrar un acuerdo con el Perú.

“La percepción que tenemos ahora es que no se va a cerrar un acuerdo en Perú. Creo que la fiscalía no va a validar el acuerdo […] Repito, han pasado 18 meses en los que Barata y la empresa no tuvieron una actitud contraria a una cooperación”, subrayó.