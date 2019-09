“Una comisión no archiva mociones, sino que recomienda su archivamiento o su aprobación al pleno. (...) Así que exhortamos al Parlamento a que, en cumplimiento de su reglamento, lleve al pleno el pedido que el presidente de la República presentó el 28 de julio [de adelanto de elecciones]”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a su salida del Congreso. Antes de ello, solicitó cuestión de confianza respecto del proyecto para modificar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

¿A quién le corresponde archivar un proyecto de ley: a las comisiones o al pleno del Congreso? Los especialistas José Elice y César Delgado Guembes señalan que esa decisión le corresponde al pleno; Alejandro Rospigliosi opina lo contrario. A continuación, detallamos sus argumentos.

Elice y Delgado Guembes coinciden en señalar que existen dos tipos de archivamientos: los que se producen de plano y los de fondo. Los primeros se dan cuando los proyectos son abiertamente inconstitucionales o tienen errores de forma, como por ejemplo, ser presentados por algún funcionario que no tiene facultades para hacerlo. En este caso, las comisiones pueden archivarlos.

Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para plantear la cuestión de confianza. A su salida, reiteró sus críticas al proceso de elección del TC (Foto: GEC) Foto: GEC

Situación diferente se produce cuando se revisa los argumentos de fondo y se aprueba un dictamen que recomienda su archivamiento. En esos casos, explican, la decisión final le compete al pleno del Congreso, pues las comisiones no tienen competencia legislativa, sino consultiva. “Siempre lo he dicho, no solo para este caso, pero nunca me han hecho caso”, señala Elice.

¿Por qué? Elice explica que las comisiones emiten dictámenes que deben ir al pleno, incluso los que recomiendan el archivo. No es su competencia tomar la decisión final. Pero en la práctica parlamentaria los proyectos con dictamen que recomienda su archivo no pasan al pleno. “El hecho que antes se haya hecho de otro modo, no importa. En este caso recién se han dado cuenta porque es un crítico”, afirma Elice.

Delgado Guembes agrega que lo que sucede en la práctica es que estos dictámenes van al Consejo Directivo y este no los pone en agenda, excediéndose así en sus funciones.

De otro lado, Alejandro Rospigliosi señala que solo se someten a votación en el pleno del Congreso los proyectos que cuentan con dictamen favorable; no lo hacen los que son archivados por las comisiones, de acuerdo a la práctica parlamentaria. “Lo que están buscando es una interpretación forzada”, señala.

Según el tercer especialista consultado, el reglamento del Congreso señala que el presidente de la comisión envía los proyectos rechazados al archivo. No se puede presentar el mismo proyecto por un año.