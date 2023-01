El analista político Hernán Chaparro coincide en que la polarización será extrema. Será una carrera corta, en comparación con las anteriores. Pero el Perú ya vive desde hace unos años un estado de campaña electoral perpetua. El investigador precisa, sin embargo, que la disputa por quién encarnará la suma de todos los malestares será un partido aparte. En ese sentido, el sur marcará la campaña. “La izquierda difícilmente formará un frente”, adelanta. Y, acto seguido, pasa revista al elenco de aspirantes. “Cerrón tendrá que justificar la vacancia. Antauro ha tomado distancia de Castillo y seguramente irá en alianza con algún partido. Bermejo no tiene aún inscripción pero ha ganado capacidad de movilización”, teoriza.

“No creo que el tema Castillo divida la cosa”, matiza el analista José Carlos Requena. “Surgirá un nuevo candidato regional fuerte del sur”, agrega. Vilca, por su lado, sí cree que los precandidatos antisistema pueden terminar plegándose al más fuerte. En ese sentido, el cambio de Constitución termina siendo una demanda-ómnibus que contiene muchas agendas particulares.

¿El Partido Patriótico del Perú encarnará al ala magisterial? ¿Virgilio Acuña acercará su Perú Federal al poscastillismo? ¿El etnocacerismo logrará inscribir la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro)? Aún hay muchas variables en juego y preguntas en el aire. Pero para Chaparro hay algunas certezas. “Hay 15 partidos en proceso de inscripción, pero muchos no van a entrar, por eso habrá más candidatos recién llegados. El Congreso será nuevamente fragmentado, de eso no nos escapamos. Y como en Brasil, los grupos históricos de centro terminarán diluyéndose hacia los extremos. El ‘outsider’, como ha venido sucediendo, será de esquina. El último sacó 15%. Y así como el fujimorismo tenía la agenda de liberar a Fujimori, el castillismo tendrá la agenda de liberar a Castillo”. El expresidente golpista retomaría su rol simbólico, sombrero incluido. Pero no sería el único. “El tema identitario será clave”, dice. “Muchos votarán por un candidato que los represente, que proponga reivindicaciones regionales y étnicas”, acota.

“No solo hablaría del sur”, matiza Vilca. “Hay que verlo como un sector campesino y periférico que es transversal a todo el país”, precisa el también director del Observatorio Regional del Grupo de Análisis Político 50+1. También ha habido protestas en Cajamarca, Ica, Piura y La Libertad, apunta. Ahí también entran en juego los contratistas, “los dueños de la política local”, según Vilca. Y a ellos se les suman los mineros ilegales. “Todos esos sectores buscarán una candidatura que les ofrezca atención frente al establishment”, dice, para romper los clivajes norte-sur, derecha-izquierda. Para Vilca, el antiestablishment marcará la discusión. Y significa tres puntos: el sentimiento anticentralista, el cambio de Constitución y el tema identitario.

Chaparro añade otro eje a tomar en cuenta: el orden vs. el caos. “La gente ha sentido la pegada de las movilizaciones y la economía no se mueve”, reflexiona. “Chiabra podría ser un Antauro de derecha”, lanza. “Un exmilitar que ponga orden”. Un pedido que también atraviesa todos los estratos sociales. “El partido de Cateriano está avanzado, pero no tiene un líder carismático”, subraya. Para el investigador, no aparece aún el anunciado candidato de consenso de la derecha. El capitalista provinciano, el promercado que conecte con las regiones y que no luzca tan limeño. “López Aliaga debe estar calculando que aún no es su momento”, intuye. Requena coincide: hay una voluntad de la derecha por ir unida, pero tanto Chiabra como Cateriano, por ejemplo, parecen ir cada quien por su lado.

Por el lado de los partidos tradicionales, tampoco habría demasiadas sorpresas, según el psicólogo social: “Acción Popular no parece lograr ponerse de acuerdo. Los aspirantes a congresistas fujimoristas intentarán convencer a Keiko de que postule. Y quizá sea el momento del ala izquierdista del Apra, si es que logra inscribirse”.

Finalmente, Requena sostiene que el próximo ‘outsider’ “será creación heroica, no necesariamente alguien alineado con AMLO o Evo Morales”. Para el analista de opinión pública, en cambio, es evidente que habrá intereses extranjeros en la campaña. “Plata habrá de México, probablemente. La esposa de Castillo está ahí. Y algún nivel de recursos habrá del lado boliviano, sobre todo concentrados en Puno”, sugiere, y concluye que “eso está muy sobre la mesa”. Esperemos que no sea la mesa de votación.