Dos días después de haber presentado su proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales para abril del 2024 y a horas de que el ministro de Justicia José Tello sustente dicha propuesta ante el pleno del Congreso, la presidenta Dina Boluarte precisó lo que había el martes último: la posibilidad de acortar el plazo de su iniciativa.

Resaltando que el asunto depende del Congreso y de los organismos del sistema electoral, Boluarte declaró el miércoles: “Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer [martes] conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023″.

Según pudo conocer El Comercio, ese nuevo planteamiento surgió del Consejo de Estado realizado la noche del martes, aunque el tema no fue incluido en el comunicado oficial sobre la cita. Ahí, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, explicó que lo “idóneo, técnico y razonable” es realizar los comicios en el 2024 para tener un proceso serio y no dentro de 4 o 5 meses para un cambio de mando en julio del próximo año.

“Lo que se dijo es que, efectivamente, se había pensado y conversado de cuánto menos se podría cortar ese plazo, y eso era diciembre del 2023. Si fuera así, se tendría que reformar la constitución para indicar que se cambie la fecha del cambio de mando, para que sea antes del 28 de julio”, comentó una fuente de la entidad.

Precisamente, representantes del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se reunieron éste miércoles para abordar el asunto, mientras que técnicos de dichas entidades también han sostenido reuniones.

La defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, confirmó a este Diario que, durante la sesión del Consejo de Estado, el titular del JNE señaló que en cuatro meses —como plantea el dictamen de la Comisión de Constitución para tener elecciones en el 2023— no es razonable organizar un proceso que tenga garantías de participación en elecciones primarias de los partidos, cierre del padrón electoral (se hace con un año de anticipación) y observación por parte de entidades internacionales.

Revollar también comentó que Salas Arenas adelantó que el JNE alistaba una propuesta técnica de cronograma electoral acortando plazos, pero que este tenía que ser discutido y aprobado en el pleno de su institución. “José Williams [presidente del Congreso] preguntó para cuándo tendría la propuesta. Salas dijo que en el breve plazo”, añadió y precisó que no se habló de reformas políticas ni electorales en concreto.

Piden votación

En conversación con El Comercio, Digna Calle (Podemos Perú), promotora del dictamen de adelanto de elecciones al 2023 y cambio de mando en julio de ese año, indicó que pedirá que esa propuesta se vote por separado en el pleno a realizarse este jueves, el cual recibirá al ministro de Justicia, José Tello, a fin de que participe del debate y sustente el planteamiento del gobierno.

Sin embargo, Calle recordó que su proyecto fue presentado en abril pasado y que actualmente ya no dan los plazos para un cambio de mando en julio del 2023, como propone el dictamen. Por tanto, estimó que si hoy se aprueba un texto sustitutorio de la reforma constitucional en primera votación y la segunda se da en una próxima legislatura adelantada, los comicios podrían realizarse a fines de próximo año y relevo presidencial a inicios del 2024.

“Mañana [jueves] mismo, de una forma responsable, tenemos que votar de una vez estas nuevas elecciones. Ya sea con mi proyecto, el del Ejecutivo, consensuado, pero en el 2023 se tiene que dar, así sea a fines de 2023, porque contando los plazos ese es el límite”, sentenció. ¿Y las reformas políticas y electorales? La parlamentaria expresó su incredulidad de que alguna, como la bicameralidad o reelección, se apruebe ante la falta de consensos en el Legislativo.

A través de Twitter, Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), cuyo proyecto de elecciones al 2023 también recoge el dictamen de la Comisión de Constitución, también demandó que se tome una decisión de una vez por todas. “Presento mi proyecto de adelanto de elecciones en mayo. En mayo los cronogramas eran distintos. Será muy importante escuchar al ministro de Justicia, porque además es experto en temas electorales. Y el tema de los plazos es técnico”, manifestó a Canal N.

En tanto, en las distintas bancadas se espera escuchar a Tello, aunque aún hay discrepancias respecto al plazo y la concreción o no de reformas políticas y electorales. Asimismo, también hay críticas hacia el Ejecutivo.

“Los vaivenes en los que está incurriendo [Boluarte] no ayudan para traer calma a la población. Si nos dice una cosa, mañana no puede salir a decir otra […] Podría ser que las elecciones sean en diciembre de 2023, pero eso no va a permitir reformas políticas, que se cumplan los plazos electorales. Y si el próximo Congreso es igual o peor, no será responsabilidad nuestra, sino de aquellos que se apuran con ese tema”, declaró a la prensa.

En esa línea, Muñante sostuvo que en el gobierno hay “vaivenes y contradicciones” sobre las elecciones adelantadas. “Me parece preocupante que el señor Tello venga a explicar mañana [jueves] un proyecto de ley ya presentado que dice elecciones en abril del 2024 y que la presidenta haya salido a decir diciembre del 2023. No sé qué nos va a decir Tello mañana [jueves]”, apuntó.

Sugieren acuerdo político

Por su parte, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático) sugirió una salida que consideró más rápida para la crisis política y explosión social actual. A su juicio, la solución de la problemática va más allá de marcos legales, implica respuestas políticas y requiere se consulte también a la ciudadanía la convocatoria a una asamblea constituyente.

“Hemos planteado la necesidad de un gobierno de transición como un pacto político entre el Congreso y el Ejecutivo. Una transición que es parte de un acuerdo que evidentemente requiere disposición y que haya esa transición con personas que tengan algo de legitimidad para encausar ese adelanto de elecciones”, manifestó a El Comercio.

Tal postura fue expresada también en un pronunciamiento de la bancada de Cambio Democrático, que integra Roberto Sánchez Palomino, exministro del gobierno del golpista Pedro Castillo.

DATO

La Comisión de Constitución envió el último martes oficios al JNE, ONPE y Reniec solicitando opiniones sobre el proyecto del Ejecutivo para adelantar elecciones a abril del 2024.

Según se pudo conocer, la comisión remitió los oficios el martes tras recibir la propuesta del gobierno. Desde el grupo se aclara que ello no implica que el proyecto pasará primero por la comisión, pues también puede ser aprobado en un dictamen discutido en el pleno.