Adelanto de elecciones: la complicada situación de los organismos electorales

Con el tiempo en contra, la viabilidad del adelanto de elecciones no solamente dependerá de la celeridad con la que el Congreso de la República debata y apruebe el proyecto presentado por el Ejecutivo, sino también de otras entidades cuyos roles son cruciales en cualquier proceso electoral: se trata del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Por ello, los titulares de dichos organismos fueron citados este martes a la Comisión de Constitución del Congreso con la finalidad de que emitan opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

- Cronograma incierto -

Si bien la propuesta del Ejecutivo plantea que las elecciones generales se realicen el tercer domingo de abril del 2020, el cronograma del proceso electoral aún es incierto.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, el jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, presentó un calendario electoral tentativo de 150 a 180 días naturales. Los plazos, señaló, son aproximados, pues están condicionados a la ley de democracia interna. De aplicarse esta norma, la ONPE tendría que organizar elecciones internas y primarias, lo cual afectaría el calendario electoral.

Por su parte, el jefe del Reniec, Bernardo Pachas, señaló que, para llevar a cabo un adelanto de elecciones, se requerirá contar con presupuesto para el traslado de personal a distintas partes del país.

Por otro lado, el titular del Reniec aseguró que, de adelantarse el proceso electoral, existen dos plazos que deberán adecuarse: el cierre del padrón electoral y la remisión del padrón al JNE.

Quien no realizó mayores precisiones sobre el calendario electoral fue el titular del JNE, Víctor Ticona. Según este, la fecha de convocatoria a las elecciones generales del 2020 depende de “una decisión política ajena al sistema electoral”, en referencia a la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones por parte del Legislativo.

“El tema de cuándo sería la convocatoria no lo sabemos, no tenemos conocimiento. La razón es obvia: no sabemos si el proyecto de Poder Ejecutivo será aprobado en el Congreso o a través de un referéndum. Eso pasa por una decisión política”, manifestó.

Organismos electorales ejecutan distintas funciones durante las elecciones. Infografía: El Comercio

- Organismos en problemas -

Pero la incertidumbre respecto al cronograma del proceso electoral no es el único inconveniente que enfrentan los organismos electorales. Actualmente, ni la ONPE ni el JNE ni el Reniec atraviesan su mejor momento: sus máximas autoridades son interinas o afrontan investigaciones en su contra.

El Jurado Nacional de Elecciones es el organismo encargado de impartir justicia en materia electoral. Una función que, como mínimo, tendría que ser ejecutada por funcionarios sin cuestionamientos de carácter legal o ético. La realidad, sin embargo, es otra.

El 15 de noviembre de 2016, el arequipeño Víctor Ticona Postigo -quien por ese entonces se desempeñaba como presidente del Poder Judicial-, asumió la jefatura del JNE, en reemplazo de Francisco Távara.

El pasado julio, El Comercio publicó cinco audios en los que se puede oír a Ticona en lo que sería un intercambio de favores con el prófugo exjuez supremo, César Hinostroza. Ambos buscaban asegurar la plaza laboral de empleados de sus entidades.

Por este caso, Ticona afronta una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.

- Una ONPE en orfandad -

En julio de 2018, el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) suspendió al entonces jefe del ONPE, Adolfo Castillo. Este había sido acusado de favorecer ilegalmente la inscripción del Partido Podemos.

En su reemplazo fue colocado Manuel Cox Ganoza, quien, desde julio de 2018, ejerce la jefatura de la ONPE, pero de manera interina. El problema es que, según su ley orgánica, el organismo competente para nombrar al jefe de la ONPE es la Junta Nacional de Justicia. Esta, sin embargo, aún no entra en funciones y cuándo ocurrirá esto es aún una incógnita.

Por otro lado, Cox no está completamente libre de cuestionamientos. Este lunes, América Noticias reveló que Eduardo Bruce Montes de Oca, hermano del congresista Carlos Bruce, fue contratado, entre el 2018 y el 2019, como jefe de gabinete de asesores de Cox Ganoza. Esto a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado señala como impedimento para contratar con el Estado el ser familiar directo de un legislador.

El mismo Eduardo Bruce, incluso, sostuvo que su contrato con la ONPE no fue del todo regular. “Se simuló un servicio, me entiendes, se simuló ¿Por qué? por problemas de ellos. Ellos simularon que yo era contratado de una manera, pero en realidad el contrato era otro”, dijo para el noticiero.

Bruce, además, aseguró que el jefe de la ONPE tenía pleno conocimiento de que era hermano del parlamentario, ya que sería “amigo de la familia” hace 30 años.

Este Diario se comunicó con la ONPE para obtener los descargos de su titular pero, al momento del cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

- Reniec, también con titular interino -

En febrero de 2019 culminó el plazo de funciones del entonces jefe del Reniec, Jorge Yrivarren Lazo. En su lugar, se nombró de manera interina a Bernardo Pachas Serrano. Sin embargo, tal como ocurre en la ONPE, la Junta Nacional de Justicia es el ente encargado de nombrar al titular del Reniec y, mientras esta no entre en funciones, la entidad no tendrá jefatura oficial.