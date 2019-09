Adelanto de elecciones: Aún no hay dictamen a casi 50 días de presentarse proyecto

Este jueves se cumplen 50 días desde que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley 04637 que busca adelantar las elecciones generales a abril del 2020. No obstante, hasta la fecha la Comisión de Constitución —que dirige la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular)— no ha logrado emitir un dictamen.

Sin esta opinión del grupo de trabajo, la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Martín Vizcarra (y a la que se le acumularían otros proyectos) no puede ser llevada al pleno del Congreso, la máxima instancia. En tanto, al interior de la Comisión de Constitución ya se respira cierta incertidumbre.

Los legisladores Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Gino Costa (Bancada Liberal), por ejemplo, creen que la comisión se encontraba en la capacidad de emitir un dictamen dentro de los 50 días, siempre que se hubiera tenido voluntad política. Los tres parlamentarios advierten en que existe cierta “estrategia dilatoria” por parte del fujimorismo y lo que ellos consideran sus “aliados”.

Si bien el proyecto de ley se presentó el 31 de julio del 2019, el grupo que conduce Bartra recién se instaló el 20 de agosto, pero en esa fecha no hubo un acuerdo para fijar un cronograma sobre el tema, a pesar del pedido expreso de los parlamentarios. Recién el 3 de setiembre la comisión se declaró en sesión permanente para revisar la iniciativa.

Contando en total, hasta el momento se han llevado a cabo siete sesiones por parte de la Comisión de Constitución, en las cuales se han recogido las opiniones del jefe del Gabinete, Salvador del Solar, y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, con quienes inició la discusión del proyecto.

Comisión de Constitución recién comenzó a dedicarse al proyecto del Ejecutivo en la sesión del 3 de setiembre del 2019. (Elaboración: Martín Calderón / El Comercio) GEC

También han sido citados los titulares de entidades como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registrado Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De igual forma fueron convocados constitucionalistas y economistas.

“Las cosas están claras: hay quienes opinan que es constitucional la convocatoria [a elecciones] y hay quienes creen que es antidemocrático y que, además, es un golpe de Estado. Y para eso se están invitando a algunos que fungen de expertos cuando están dando posturas ideológicas y políticas, como si fueran parlamentarios”, refirió Arana consultado por El Comercio.

Quintanilla hizo hincapié en que este mecanismo responde a una “táctica” para que sea inviable adelantar las elecciones. Y es que, de acuerdo con el cronograma del Ejecutivo, setiembre es la fecha límite para la aprobación del proyecto de ley y poder convocar a un referéndum.

“Se está dilatando excesivamente el proceso. Es una táctica por parte de la mayoría [en el Congreso] para hacer que transcurra el tiempo a fin de que se haga inviable la posibilidad de implementar cualquier adelanto de elecciones”, expresó el legislador de Nuevo Perú.

"Da la impresión de que no hay sentido de urgencia y lo que se quiere es dilatar para que después se pueda argumentar de que no es posible hacer un referéndum y, eventualmente, decir que tampoco será posible hacer las elecciones porque no habrá tiempo. Y me parece que el recurso a la Comisión de Venecia tiene ese propósito", ensayó, por su parte, Gino Costa, de la Bancada Liberal.

Consultado por El Comercio, el parlamentario de Fuerza Popular Carlos Tubino dijo que es habitual que las labores se vean suspendidas en el Congreso durante el mes de agosto debido a que se hace un reorganización. Por ello, añadió, "prácticamente se ha comenzado a trabajar en esta legislatura en el mes de setiembre", no solo en Constitución sino "en todas las comisiones".

Tubino calificó de "correcta" la labor que ha venido realizando el grupo de trabajo. Mencionó que esta es una propuesta que merece escuchar distintas opiniones. "Porque acá estamos frente a un problema que puede derivar a problemas mayores en el Perú. Las constituciones tienen el gran pacto que tienen las sociedades con el Estado. Esos pactos no se modifican a gusto del gobernante de turno", indicó el legislador fujimorista.

"Lo que él ha presentado [Martín Vizcarra] puede abrir una caja de pandora. El día de mañana vendrá otro presidente —y lo tenemos en los países vecinos— que diga 'yo tengo el apoyo popular, el pueblo me aplaude y entonces considero que el periodo de cinco años no me ha alcanzado y yo debería quedarme tres años más. ¿Eso es lo que queremos en el Perú?", complementó más adelante.

La Comisión de Constitución invitó a economistas para debatir proyecto de ley de adelanto de elecciones. (Foto: Mario Zapata Nieto / GEC)

—Los convocados por Rosa Bartra—

Además de funcionarios del Ejecutivo y los órganos electorales, la Comisión de Constitución que dirige Rosa Bartra invitó para sus sesiones del 13 de setiembre a cinco abogados constitucionalistas. La sesión se prolongó por casi seis horas, y no se llegó a ningún acuerdo.

Ellos fueron Natale Amprimo; también ex vicepresidente del Congreso; José Cairo, profesor de la PUCP; Aníbal Quiroga; y Carlos Mesía, todos ellos especialistas en derecho constitucional.

No obstante, este último, quien además llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional entre 2008 y 2012, causó polémica al exhortar en retiradas ocasiones durante su presentación que “al pueblo no se le hace caso” sino más bien “se le gobierna”.

“Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Los políticos saben lo que es el bien común”, expresó a los congresistas al mismo tiempo que cuestionaba el proyecto de adelanto de elecciones.

Según refirió Tubino, "el Congreso es un fuero político, y en los foros políticos hay diferentes opiniones. De eso se trata justamente la democracia, de escuchar todas las opiniones y tratar de llegar a consensos. Y eso es lo que se está tratando de hacer".

Por otro lado, en la sesión martes 17 de setiembre se abordó el impacto económico de la propuesta del Ejecutivo. Se recibió la opinión de los economistas Óscar Dancourt, Carlos Adrianzén y Eugenio D’ Medina Lora.

D’ Medina Lora, quien es crítico al gobierno en las redes sociales, mencionó que "el adelanto de elecciones no trae nada bueno para la economía".



Se van uniendo más voces pidiendo reflexión al Sr. Pdte. @MartinVizcarraC para dejar lo anecdótico y pasar a lo serio que es trabajar por la economía. Trabaje Ud y deje trabajar a ministros y congresistas y cada zapatero a sus zapatos, señor. Se puede si Ud. quiere. https://t.co/qET90yJgx5 — Eugenio D'Medina Lora (@eudmed) September 16, 2019

Un Presidente que "educa" al pueblo para que repudie el @congresoperu es como un padre que eduque a sus hijos para rechazar a la madre y no hacerle caso en nada. A ver si así lo entiende la masa que hoy le construye la pírrica "legitimidad" al Presidente (o lo que él cree que es) https://t.co/dkEPARSuv8 — Eugenio D'Medina Lora (@eudmed) August 28, 2019

Va tomando cuerpo esta insólita acción de @MartinVizcarraC lo cual lo descalificaría moralmente en todos los extremos. ¿Se "mandó" nomás a espetar a @congresoperu algo tan delicado como un adelanto de elecciones? ¿Qué pasa aquí? ¿Se van a quemar en la misma hoguera? cc. @MecheAF https://t.co/Bgl8pAav71 — Eugenio D'Medina Lora (@eudmed) July 31, 2019

"El hecho de que estén invitando [a personajes] que van desde Mesía diciendo que al pueblo no se le escucha sino se le gobierna, al otro como Adrianzén o D' Medina que salen a decir que este es un golpe de Estado 'marxistoide' y otras cosas, creo que ese debate ya está deviniendo en una suerte de espectáculo de dilatación del tiempo. Es inútil. Las posiciones ya están tomadas", aseveró Arana.

Esto es lo que se vive en la Comisión de Constitución. Por lo pronto, ya se ha previsto recibir este miércoles la opinión del abogado venezolano Allan Brewer Carias a través de una videoconferencia; así como del constitucionalista Domingo García Belaunde.

Brewer recibió en 1981 el Premio Nacional de Ciencias de Venezuela, en donde también ha sido senador, ministro de Estado y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.