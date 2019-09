Adelanto de elecciones: un cronograma sin fechas precisas

En su primera sesión ordinaria del período 2019-2020, la Comisión de Constitución acordó declararse en sesión permanente y aprobó un plan de trabajo que incluye el debate prioritario del proyecto de adelanto de las elecciones generales al 2020.

La primera medida fue tomada por unanimidad. En tanto, el cronograma de trabajo se aprobó por mayoría, tras más de tres horas de debate.

Con las decisiones adoptadas, se prevé que la presidenta de la comisión, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), programe varias sesiones extraordinarias para que se discuta el proyecto de adelanto de elecciones.

Hoy se realizará una sesión de ese tipo a partir de las 4 p.m., en la que el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, deberán sustentar ese proyecto de ley, presentado por el gobierno de Martín Vizcarra el 31 de julio pasado.

Ayer, la comisión también aprobó una lista de integrantes que conformarán su consejo consultivo.

La lista es encabezada por la ex legisladora fujimorista Martha Chávez. Le siguen el ex presidente del Congreso Ántero Flores Aráoz, los ex presidentes del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, César Landa y Ernesto Álvarez Miranda, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Raúl Ferrero Costa, el jurista Francisco Tudela, entre otros.

Ese grupo será consultado por los dictámenes que elabore la comisión en el período 2019-2020. Tras la sesión, Bartra precisó que la lista no es definitiva y podría tener modificaciones.

—En debate—

El plan de trabajo no recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión porque no señaló un cronograma exclusivo y detallado para el debate del adelanto de elecciones.

El cronograma no especifica, por ejemplo, cuándo serán citados los abogados constitucionalistas que opinarán sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, ni los representantes de organismos electorales.

Tampoco define la fecha límite para que el dictamen del proyecto se someta a votación.

Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio) y Gino Costa (Bancada Liberal) solicitaron en la sesión que el plan de trabajo considere que la propuesta del Ejecutivo se resuelva en las siguientes dos semanas, para que el pleno del Congreso la someta a debate y votación este mes.

“Es urgente que el país conozca si el adelanto de las elecciones va o no va”, dijo Costa, pero no hubo acuerdo sobre ese punto.

Bartra dio cuenta en la sesión de una carta enviada por la Comisión de Venecia, en la que notifica que opinaría sobre la propuesta de adelanto de elecciones entre el 11 y el 12 de octubre.

La congresista señaló que la opinión de esa comisión debería considerarse antes de someter el proyecto a votación.

Arana dijo que los plazos para recoger opiniones de expertos e instituciones “no se pueden usar como mecedoras”. En tanto, Quintanilla señaló que esperar hasta octubre haría inviable los comicios al 2020 porque no se cumpliría con el cronograma electoral necesario.