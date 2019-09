Adelanto de elecciones: Gobierno propone designar S/700 millones para comicios

El Gobierno ha previsto proponer que se apruebe una partida de S/700 millones en el presupuesto del 2020 para la posible organización de elecciones generales, según una presentación que el ministro de Economía, Carlos Oliva, hizo ante el Consejo de Ministros el domingo pasado, a la que El Comercio tuvo acceso.

Esto se planteó, pese a que la Comisión de Constitución del Congreso todavía no ha iniciado el debate sobre el proyecto para adelantar las elecciones propuesto por el Ejecutivo. “Es una forma de prevenir colocando en el presupuesto lo que nosotros creemos que va a pasar el 2020. Esto puede ser modificado. Lamentablemente, hasta ahora no empieza la discusión sobre este proyecto”, señaló Jorge Meléndez, congresista de la bancada de gobierno, Peruanos por el Kambio, y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Mientras el adelanto de elecciones todavía espera su turno para entrar a debate en comisión, el Ejecutivo remitió el jueves al Congreso el proyecto de ley de presupuesto público para el próximo año, cuya fecha límite de aprobación es el 30 de noviembre. Aunque todavía no se han publicado los anexos, que detallan las partidas electorales, Oliva confirmó la existencia de esta propuesta. “A partir de ahora, depende de la discusión en el Congreso qué hacemos con esos S/700 millones”, declaró a este Diario.

—Tiempos y gestos—

Debido a la demora en el debate de la propuesta de adelanto de elecciones, cuyo cronograma se establecería el 4 de setiembre y que recién empezaría a discutirse el 11, ambos proyectos serían vistos en simultáneo. Este miércoles 4 de setiembre el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zeballos asisitirán a la Comisión de Constitución. En tanto, Oliva irá a la de Presupuesto el viernes 6.

“Observamos que hay poco interés en discutir el proyecto de adelanto, que se quiere seguir dilatando, y así se va a terminar votando primero la ley de presupuesto”, dice Meléndez.

Sin embargo, ambos tienen plazos distintos. El presidente Martín Vizcarra ha señalado, en entrevistas con medios locales, que el Gobierno ve setiembre como el mes límite para que el Congreso defina si procederá el recorte del mandato. La ley de presupuesto, en cambio, debe ser aprobada antes del 30 de noviembre. Usualmente se vota días antes de esta fecha.

“Hasta que se apruebe el presupuesto ya deberíamos tener claridad sobre el tema de las elecciones. El Congreso, en función de lo que decida, tendría que reasignar los S/700 millones”, explica Oliva. En todo caso, existe la posibilidad de realizar modificaciones a la ley de presupuesto luego de su aprobación.

Pero aunque no existe riesgo de atar los tiempos entre un proyecto y otro, el gesto ha generado molestia en la oposición parlamentaria.

“Es irresponsable presentar un presupuesto para elecciones cuando todavía no se ha decidido si habrá adelanto. Si se aprobase, siempre hay presupuestos extraordinarios y allí se podría añadir, pero cómo se presupuesta algo que no se sabe si va. Nosotros estamos en contra del adelanto, pero vamos a ver”, declara Juan Carlos Gonzales, vocero alterno de Fuerza Popular, bancada que tiene mayoría en la Comisión de Presupuesto.

—“Presupuesto sensato”—

El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta explica que se trata de un monto sensato. “Además del presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec, se tiene que sumar a las Fuerzas Armadas [que resguardan los locales de votación] y a la cancillería [que se encarga de los votos del exterior]”, comenta.

Además, explica que las elecciones presidenciales son las más caras, pues en su primera vuelta se eligen también representantes al Parlamento. “La cédula de la primera vuelta requiere de capacitaciones, reparto de información adicional, un mayor esfuerzo de procesamiento de datos y, por el lado del JNE, muchas más tachas e impugnaciones”, dice.

A ello se suma –recalca– la premura con la que se tendrían que organizar las elecciones. “La ONPE y el JNE tienen oficinas, pero pequeñas. Tienes que construir en cada elección el organismo electoral nacional. Alquilar locales, contratar personal, etc. Son organismos acordeón”, concluye.

Solo el pliego presupuestal de la ONPE para las elecciones generales del 2016 tuvo un costo de S/296 millones, según sustentó Mariano Cucho, exjefe de esta entidad, ante el Congreso en su oportunidad.

—Planificación del Ejecutivo para el 2020 —

Además del detalle presupuestal del adelanto de elecciones, la presentación que realizó el ministro de Economía, Carlos Oliva, incluyó una diapositiva con las intervenciones que el Gobierno priorizaría en el 2020. Son siete las políticas a las que el Ejecutivo le pondrá especial atención.

En la lista presentada por Oliva se observa que la intervención que cuenta con un mayor aumento presupuestal es la partida para gobiernos locales y regionales, que crece en más de S/3 mil millones. A ello debe sumarse un mayor presupuesto para el mantenimiento de la red vial departamental asignado a gobiernos subnacionales.

Le siguen el fortalecimiento al sistema de justicia y los aumentos salariales en los sectores salud y educación, ambos con cerca de S/980 mlls. de incremento presupuestal.

Bastante por debajo aparece el aumento al presupuesto de acciones estratégicas para enfrentar el friaje y las heladas, con algo más de S/320 mlls. de incremento. También se destinan S/189 mlls. adicionales a la prevención y mitigación de riesgos. El aumento más pequeño entre las siete intervenciones priorizadas para el 2020 es el de las acciones estratégicas para la lucha contra la violencia a la mujer, a la que se añaden S/138 mlls .

Oliva afirma que las prioridades presupuestales del Gobierno son similares a las del año pasado, pues se trata de políticas que el Ejecutivo ha hecho suyas. “Podríamos haber priorizado otra cosa, pero estamos reiterando la importancia de estos sectores”, concluye.

—Las 7 intervenciones priorizadas —

Educación y Salud

Aumento del presupuesto para sueldos. El Gobierno prevé que el salario de entrada de un maestro sea de S/2.400 en noviembre del 2020.

Violencia contra la mujer

El presupuesto para prevenir la violencia de género se ha multiplicado por seis desde el 2016. En el 2020 alcanzaría los S/572 millones.

Descentralización

La asignación para gobiernos regionales crece 6,3% y para locales, 5,2%.

Friaje, Heladas y nevadas

Aumenta en S/280 mlls. el presupuesto para protección de vivienda y en S/41,1 mlls. el de protección de ganado.

Mantenimiento vial

Incremento de S/711 mlls., principalmente destinados al Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional.

Gestión de riesgos

Crece en S/189 mlls., de los que se derivarán S/25 mlls. para el sistema de alerta temprana ante sismos y tsunamis.

Reforma de justicia

Un incremento de S/986 mlls., que incluye S/282 mlls. para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lima.

700 millones de soles también es el monto que el Gobierno propone aumentar al presupuesto en educación, que alcanza el 3,8% del PBI.

278 millones de soles propone el Ejecutivo aumentar para el sector salud, lo cual representa menos de la mitad del costo de los comicios.