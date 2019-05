Así admitió Villarán que siempre supo de aportes a campaña del 'No' a la revocatoria

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, afirmó este sábado que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS financiaron la campaña del 'No' a la revocatoria realizada durante su gestión, señalando que la decisión de aceptar estos aportes fue tomada por cuenta de ella y su ex gerente municipal José Miguel Castro.

Susana Villarán, quien el lunes deberá afrontar una audiencia donde se solicitan 36 meses de prisión preventiva en su contra, precisó que siempre supo de dichos aportes y que se acordaron "por el momento que atravesaba Lima", teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la campaña de publicidad contra el proceso revocatorio.

"Cometí un gran error y por primera vez lo digo y es el permitir que empresas privadas que tenían proyectos en la ciudad [de Lima] financiaran la campaña. [...] De lo que tengo seguridad es sobre los aportes al 'No' a la revocatoria provenientes tanto de Odebrecht como de OAS", dijo a radio Exitosa.

Asimismo, a través de un comunicado, la ex burgomaestre agregó que para no comprometer a otras personas no salió a expresar "esta verdad".

"No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular, sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parada y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita", indicó.

Asimismo, volvió a agradecer a los "artistas de gran trayectoria como intelectuales, organizaciones sociales, distritos y alcaldes que se unieron de buena fe y gratuitamente a esta campaña ciudadana".

Cabe destacar que el fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación que se le sigue a Susana Villarán, encontró evidencias sobre aportes ilícitos realizados en la campaña en la que la ex alcaldesa de Lima buscó la reelección.

Dos colaboradores eficaces declararon que OAS realizó contratos ficticios con dos compañías del empresario César Meiggs para entregar US$4 millones a la causa de la ex alcaldesa.

A su vez, el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses para Villarán, los ex gerentes edilicios José Miguel Castro y Gabriel Prado, y otros tres imputados, por presuntamente haber recibido en total US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la ex alcaldesa.