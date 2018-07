El congresista Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) afirmó que, tras su salida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adoptará “una posición independiente” frente al gobierno de Martín Vizcarra, aunque precisó que esto no significa que vaya a renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio.

“Corresponde por una cuestión de dignidad personal y de respeto a mí como profesional y ser humano, el adoptar una posición independiente frente al gobierno del presidente Vizcarra, a quien le deseo el mayor de los éxitos”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Salvador Heresi explicó que no asistió ayer a la ceremonia de juramentación de Vicente Zeballos como nuevo ministro de Justicia en Palacio de Gobierno porque se sintió “maltratado” por el jefe de Estado, a quien volvió a cuestionar por el tratamiento que le dio a su salida del Ejecutivo.

El ex alcalde de San Miguel detalló que antes de que Martín Vizcarra le solicité públicamente su renuncia, él ya le había expresado su disposición de dar un paso al costado, luego de que se difundiera un audio en el que se le escucha coordinar una reunión con el cuestionado juez supremo César Hinostroza.

“No hay nada delictivo ni un falta moral en la conversación, pero tenía una connotación política, por eso manifesté mi voluntad de renunciar. Me pareció innecesario que el presidente publique un tuit pidiendo mi renuncia cuando yo ya le había manifestado eso”, refirió.

Por todo esto, el ex ministro de Justicia calculó que al mandatario le faltó “aplomo y educación” para manejar su alejamiento del gobierno.

“Yo he entendido eso [el tuit] como un maltrato innecesario, un presidente debe tener el suficiente aplomo y educación para tratar a un ministro de Estado, a alguien que ha trabajado con él y que lo ha hecho de manera correcta, es la razón por la que no he ido hoy [ayer] a Palacio”, subrayó.

Salvador Heresi dijo que no tiene diferencias con su sucesor en el Minjus, Vicente Zeballos, a quien dijo estimar.

“[Mi inasistencia a Palacio de Gobierno] no tiene que ver con la designación de Vicente Zeballos, a quien aprecio. Estoy seguro que va a desarrollar una gran labor en el Ministerio de Justicia”, acotó.