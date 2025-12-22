Adriana Tudela sobre nueva fórmula de Avanza País: “Todavía hay tiempo y la campaña realmente inicia en enero”

La congresista Adriana Tudela- candidata a la segunda vicepresidencia de la República y que tentará la reelección en la Cámara de Diputados por Avanza País- afirmó que “todavía hay tiempo” y que la campaña “realmente inicia” a partir de enero, al referirse a la recomposición de la fórmula presidencial de su partido.

En las últimas semanas, el parlamentario José Williams Zapata, general del Ejército en retiro, asumió la postulación a la Presidencia, tras la renuncia del conductor de televisión Phillip Butters, y Tudela sucedió a la legisladora Karol Paredes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Yo creo que hubo un período de precampaña, digamos que evidentemente nosotros hemos pasado con Phillip [Butters] como candidato y no con Williams a la cabeza, pero creo que todavía hay tiempo y la campaña realmente inicia a partir de [enero]”, manifestó Tudela en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

La parlamentaria, además, dijo que no cree que la agresión que sufrió el conductor de televisión en Puno “haya sido determinante” para su renuncia.

“Lo que sucedió en Puno fue una emboscada que le hicieron a Phillip Butters, de parte de grupos que celebran la violencia y justifican el uso de esta. Yo creo que eso es inaceptable. Sinceramente, no creo que eso haya sido lo que ha determinado la decisión [de renunciar] de Butters”, expresó.

En otro momento, Tudela consideró que Karol Paredes “ha demostrado mucha madurez política y compromiso” al aceptar la decisión de Avanza País de retirarla de la fórmula presidencial.

“Yo he entrado a reemplazar a Karol Paredes, a quien yo respeto muchísimo, es una excelente congresista y, además, creo que ha demostrado mucha madurez política y mucho compromiso con el partido al aceptar la decisión que corresponde a un cambio de estrategia por la reconfiguración de la plancha”, remarcó.

La congresista reconoció que “en el papel” la fórmula presidencial de Avanza País “es limeña”, pero que en la práctica Williams Zapata ha servido como militar en diferentes regiones del país.

“Entonces, decir que es un candidato estrictamente limeño, creo que no se ajusta a la realidad, a pesar de que efectivamente él es limeño. Y el cambio en la estrategia responde a que Butters era un candidato muy conocido en Lima y también a nivel nacional. Pero el general Williams, si bien ha sido presidente del Congreso, tal vez tiene un reconocimiento menor. Y es por eso que nos hemos replanteado la estrategia”, acotó.