Más de 113 mil ciudadanos presentaron sus solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Según las normas electorales, con ello ya son considerados candidatos y, por tanto, son pasibles de sanciones en caso cometan infracciones.

Una conducta prohibida es la entrega o promesa de dádivas. La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) contempla sanciones que van incluso hasta la exclusión del candidato. Sin embargo, también señala excepciones en dos casos: cuando se trate de propaganda electoral y cuando se entreguen bienes para consumo individual e inmediato en eventos proselitistas gratuitos, como mítines. En esos casos, el bien no debe superar los S/12,45 (0,3% de 1 UIT).

“El ciudadano debe ser consciente de que lo que se está haciendo con esta entrega de regalos o dádivas es tratar de comprar un voto”, comentó a El Comercio Yessica Clavijo, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, José Tello, especialista en temas electorales, advirtió que la norma no es clara respecto al límite de S/12,45 para un objeto de propaganda electoral y no prohíbe expresamente la acumulación.

“Le puedo dar a una persona un gorro, un polo, una chalina y al final no sumo S/12,45, sino mucho más [...]. Es una manera de elusión”, apuntó el abogado.

En las elecciones generales del 2016,el candidato de Alianza para el Progreso César Acuña fue excluido de la contienda por regalar dinero a comerciantes de Chosica y por ofrecerlo a un joven discapacitado en Piura. Lo mismo ocurrió con Vladimiro Huaroc, quien iba en la plancha de Fuerza Popular, por ofrecer víveres. Ambos casos fueron resueltos en base a la LOP, pero antes de la modificación que hiciera el Congreso en el 2017.