Tras el remezón de los ‘CNM audios’ y aprobados los proyectos del referéndum, el Congreso de la República deberá retomar algunos puntos claves que quedaron pendientes. La agenda parece clara en lo que respecta a proyectos, pero en las investigaciones, la prioridad depende de los intereses partidarios.

—Sin prioridad—

La Comisión Permanente archivó la denuncia que presentó Marco Arana (Frente Amplio) contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún tiene pendientes de análisis las denuncias de los legisladores Gino Costa (no agrupado) y Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso), y del procurador Amado Enco. En el caso de este último, la denuncia debe ser acogida por algún congresista para que ingrese a trámite.

Para las denuncias de los legisladores Costa y Montenegro no se ha iniciado el trámite respectivo. A diferencia de la acusación de Arana, estas agregan como nuevo elemento el informe de la fiscal Sandra Castro, el cual vincula a Chávarry con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. La de Gino Costa es la denuncia más antigua, con casi dos meses sin pronunciamiento de la subcomisión.

Al respecto, el titular de dicho grupo, César Segura, indicó a El Comercio que tiene 162 expedientes pendientes y que los resolverá por orden de llegada.“Ya se vio el caso de [Pedro] Chávarry con celeridad. Ahora nadie me va a marcar la pauta, no voy a agarrar expediente de ningún caso por nombres, serán por la fecha de llegada. No voy a dejarme presionar porque a [Gino] Costa le guste un apellido”, afirmó el legislador de Fuerza Popular.

En la subcomisión también están en cola las denuncias presentadas contra las legisladoras Yesenia Ponce (Fuerza Popular), Maritza García (no agrupada) y Marita Herrera (no agrupada). Las dos primeras fueron denunciadas tras ser suspendidas en la Comisión de Ética, mientras que la tercera es acusada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por supuestamente sustentar ‘viajes fantasmas’ en un informe con actividades por la semana de representación.

—Reforma de justicia—

Son siete los proyectos de ley, del paquete de reforma judicial que presentó el Poder Ejecutivo, que están pendientes de aprobación en el Congreso.

De estos, solo tres ya han sido estudiados y cuentan con un dictamen para su debate en el pleno. El proyecto que propone incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía ya fue dictaminado por la Comisión de Educación pero falta la opinión de la de Justicia. Las iniciativas referidas a modificaciones al proceso contencioso administrativo y la transparencia en los entes de justicia cuentan con dictámenes de la Comisión de Justicia, pero aún esperan la opinión de la de Constitución.

Los cuatro proyectos restantes esperan las conclusiones, tanto de Justicia como de Constitución, para pasar al pleno.

A diferencia de la ley de cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura, estas siete iniciativas no son reformas constitucionales y no entrarán en el referéndum, por lo cual no tuvieron la misma celeridad.

El vicepresidente de la Comisión de Constitución, Marco Arana, dijo que tras la semana de representación deberán reunirse para elaborar un nuevo cronograma de trabajo. Recordó también que deben avanzar con la elaboración de las leyes orgánicas para el desarrollo de las reformas constitucionales que se someterán a referéndum en diciembre. Intentamos conocer si la Comisión de Justicia dará prioridad a estos temas, pero su presidente Alberto Oliva no contestó nuestras llamadas.

—Informes en cola—

El Congreso recupera desde el próximo lunes su semana de representación, la cual se encontraba suspendida a raíz de que el pleno se declaró en sesión permanente por los temas referidos al caso ‘CNM audios’. Tras la semana de representación, el pleno retomará funciones y estará dedicado a debatir dos informes de comisiones investigadoras: Lava Jato y Madre Mía.

El que más expectativa genera en el Congreso es el informe de la Comisión Lava Jato, el cual ya fue presentado a relatoría el 20 de setiembre pasado. Acá se acusa a ex presidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El informe de la Comisión Madre Mía también está a la espera, desde setiembre, de ser incluido en la agenda para ser debatido en el pleno del Congreso.

Queda por verse si llegarán a conocerse las conclusiones de la comisión que presidió el hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre la investigación referida al gasoducto del sur, el gas de Camisea y la refinería de Talara, durante el gobierno de Ollanta Humala. El plazo para el informe final venció en marzo pasado. Casi ocho meses atrás.

En lo que respecta a la Comisión de Ética, la presidenta Janet Sánchez adelantó a este Diario que en 20 días presentarían al pleno el informe final sobre el legislador Moisés Mamani (Fuerza Popular) por supuestamente mentir sobre sus estudios escolares en su hoja de vida.

Sobre la investigación al parlamentario Héctor Becerril, por su implicancia en el caso ‘CNM audios’, Sánchez dijo que espera que el informe quede listo para diciembre. En ese mes, el pleno entra en receso y, salvo que se convoquen sesiones extraordinarias, la Comisión de Ética retoma funciones en marzo del 2019.

Otra comisión de la cual se espera un informe final es la que investiga posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao. Su plazo vence en dos semanas: el 9 de noviembre. Víctor Andrés García Belaunde renunció a dicho grupo luego de asegurar que no existían avances. “Percy Alcalá [presidente de la comisión] tenía poco interés, desde que fue nombrado titular de la Comisión de Presupuesto casi ni convocaba sesión. No había una investigación a profundidad”, refirió a este Diario.