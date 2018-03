El ex presidente Alan García manifestó este jueves que en las declaraciones brindadas por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos en Sao Paulo (Brasil) no se hace ninguna insinuación sobre haberle entregado alguna coima.

Según el testimonio del empresario brasileño, al cual tuvo acceso El Comercio, en la campaña electoral del 2006 no tenían capacidad ni interés de aportar a todos los partidos políticos, pero sí le entregaron dinero al Apra (USS$200 mil) “por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía podíamos aportar”.

En ese sentido, el ex representante de Odebrecht en el Perú señaló que Alan García agradeció a la constructora brasileña cada vez que se concluía una obra. “En todas las obras que inauguraba él acostumbraba agradecer al contratista por haber hecho la obra en el plazo y de forma adecuada”, señaló Barata.

“Uno que era para el Gran Teatro Nacional, que tuvo contribuciones de 32 empresas, está la lista de las contribuciones y fueron una de las primeras que contribuyó. Además yo era una especie de presidente del patronato. Porque como era una empresa de construcción, yo ayudé a identificar la proyectista de teatro, llevé un arquitecto que había hecho el proyecto de la “Cidade da Musica”, en Río de Janeiro para hacer el plan de ese proyecto en Lima. Y ese teatro fue preinaugurado en el gobierno de Alan García, y está funcionando ya hace varios años. Además del teatro hubo un aporte para el Cristo del Pacífico, que es una estatua de un Cristo. Hubo otros motivos para que el propio Alan García agradeciera a Odebrecht en función de esas otras participaciones y donaciones que Odebrecht tuvo en el país”, se explayó el empresario.

Por esto, a través de su cuenta de Twitter, el líder de la agrupación de la estrella insistió en que él no ha recibido ningún tipo de aporte de alguna constructora brasileña, pese a que el empresario ha señalado que entregaron dinero a la campaña del Partido Aprista Peruano.

Agradecía el trabajo de ingeniería de Odebrecht , el aporte al Teatro Nacional y al Cristo. No hay una declaración ni insinuación de haberme entregado dinero o coima. Otros se vendieron yo no. https://t.co/5q4bz80HXQ — Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de marzo de 2018

“Agradecía el trabajo de ingeniería de Odebrecht , el aporte al Teatro Nacional y al Cristo. No hay una declaración ni insinuación de haberme entregado dinero o coima. Otros se vendieron yo no”, remarcó el ex presidente.

En el pasado, Alan García ha dicho desconocer entregas por parte de Odebrecht. “Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta”, ha manifestado antes el líder del partido aprista.

MÁS EN POLÍTICA...