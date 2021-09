La figura de Guido Bellido se ha visto rodeada de gran indignación, rechazo y condena luego de que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunciara que el hoy primer ministro y legislador la agredió verbalmente días antes de la instalación del Parlamento, en un ambiente correspondiente a la Junta Preparatoria.

Las críticas contra Bellido vienen de políticos de distintas tiendas y tendencias —incluyendo a la izquierda y Perú Libre— autoridades, exfuncionarios, instituciones y organizaciones civiles, que demandaron una investigación en el Parlamento. Este caso se suma a otros cuestionamientos contra el jefe del Gabinete a raíz de anteriores comentarios misóginos y homofóbicos, así como de investigaciones fiscales por terrorismo, apología al terrorismo y lavado de activos.

Chirinos narró en RPP que recibió la agresión cuando —acompañada de José Jerí, vocero de Somos Perú-Partido Morado— se acercó a la junta a solicitar una oficina que había tenido su padre, el fallecido exparlamentario Enrique Chirinos Soto. “Le digo: ‘por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdame’. Y Bellido me dijo: ‘¿qué te preocupas de eso? Anda cásate’. Yo le dije: ‘¿perdón?’ Yo ya he sido soltera, casada, divorciada, ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, comentó y señaló también como testigos a los congresistas Jaime Quito (Perú Libre) y Enrique Wong (Podemos Perú).

El episodio, adelantado el pasado jueves por Chirinos durante el debate del pleno sobre el voto de confianza al Gabinete, fue confirmado por Jerí a El Comercio. Si bien dijo no recordar los términos exactos usados por Bellido, aseveró que se trató de “comentarios desatinados”, aunque —a su juicio— sin mala intención. “No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo, pero fueron desatinados en ese momento. Lo tomé como una broma de mal gusto”, aseveró.

Durante la sesión de jueves 26, debate sobre el voto de confianza.

Según acotó Jerí, Chirinos se molestó, incomodó y aceleró un diálogo con Quito, quien presidió la Junta Preparatoria. “Todos nos miramos en señal de sorpresa. La congresista Chirinos continuó con el tema por el cual fuimos y ahí nos retiramos”, agregó.

“Que haya ofrecido una disculpa expresa, no lo recuerdo. Pero sí algún gesto, como diciendo: cometí un exabrupto. Lo propio hubiera sido que en forma expresa hubiera ofrecido las disculpas del caso”, dijo también Jerí sobre la reacción de Bellido.

Marcan distancia

Pese a lo señalado por Jerí, Bellido aseveró ayer que los señalamientos de Chirinos “además de falsos, son dolosamente difamatorios”, y los atribuyó a “una estrategia” para vacar al presidente Pedro Castillo y “manchar el trabajo que estamos desarrollando”.

“Yo no sé cuál será su motivación, pero en ningún momento he manifestado esa palabra. ¿Cómo le voy a decir eso si no tengo confianza con la congresista?”, explicó.

null null

Por su parte, Quito indicó en Twitter que no estuvo al tanto del contenido de la conversación entre Bellido y Chirinos. “Soy sincero, no recuerdo. Lo que vi es que estaban bromeando entre los congresistas ahí y a mí me venían a presionar por las oficinas”, dijo previamente en RPP.

En tanto, en declaraciones a la prensa, Wong prefirió no dar detalles de lo ocurrido. “Ya en la Comisión de Ética haré mis declaraciones pertinentes, porque estoy en contra de cualquier tipo de violencia y agresión”, expresó sobre el referido grupo parlamentario, que aún no se instala.

Condena e indignación

Aunque algunos testigos señalados por Chirinos han intentado bajar el tono a lo ocurrido, la condena contra Bellido ha sido general. Unas 27 parlamentarias de Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú-Partido Morado y Juntos por el Perú emitieron un comunicado señalando que le corresponde a la Comisión de Ética actuar al respecto.

La legisladora Flor Pablo (SP-PM) comentó a este Diario que la idea del pronunciamiento surgió junto a Ruth Luque (Juntos por el Perú) y otras legisladoras en un chat de mujeres parlamentarias. “El presidente Castillo tomará sus decisiones. [Bellido] no es la persona adecuada por este tipo de comportamientos, un jefe de Gabinete teniendo este tipo de expresiones. Este tipo de expresiones no son chiste, broma, son agresiones […] Lo que siempre ocurre cuando alguien tiene ese tipo de cuestionamientos es negarlo”, manifestó cuestionando la permanencia del primer ministro en el cargo.

Hasta anoche, dicho documento no llevaba alguna firma de Perú Libre. Sin embargo, la legisladora de esta bancada y presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, manifestó a El Comercio su solidaridad con Patricia Chirinos y dijo condenar lo ocurrido. “Nosotros siempre vamos a exigir a todas las autoridades, no solamente al señor Guido Bellido, sino a los ciudadanos en general, el respeto a la dignidad y honra de todas las mujeres del Perú. No podemos tolerar ningún tipo de agresión verbal contra ninguna persona, venga de quien venga, siempre serán repudiadas. No se puede permitir si quiera como comentario en los pasillos del Congreso”, aseveró.

Si bien Medina dijo no haber podido conversar con Chirinos o Bellido, también consideró que la Comisión de Ética tendría que investigar lo ocurrido.

El comunicado de distintas bancadas en el que no apareció Perú Libre. (Captura)

En comunicación con este Diario, la expresidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Tania Pariona, refirió que no se puede justificar lo ocurrido bajo el supuesto de una broma o mucho menos minimizarlo, pues “constituye claramente una forma de acoso político”. “Es muy grave la denuncia de la Congresista Chirinos, considero que debe proceder la investigación inmediata por la Comisión de Ética del Congreso y de oficio la fiscalía también podría actuar ante esta denuncia pública”, indicó.

A su turno, la exlegisladora del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, refirió que la violencia de género “no es un tema privado, es un tema público, porque es violencia”. Esto en referencia a que Chirinos dijo preferir dejar el tema ahí y no brindar más declaraciones. “Lo he dicho antes y lo digo ahora: el Congreso ha sido y es un espacio patriarcal y machista, ese tipo de ofensas les puede parecer ‘bromas’ a quienes nunca han sido vejados de esa manera”, añadió.

La denuncia de Chirinos valió, además, condena y pedidos de investigación desde la propia ministra de la Mujer, Anahí Durand; la vicepresidenta Dina Boluarte; la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva; la Defensoría del Pueblo; la Asociación Civil Transparencia; el Movimiento Manuela Ramos; la excandidata presidencial y aliada de Perú Libre, Verónika Mendoza; entre otros. En tanto, la bancada de Avanza País reiteró su pedido al presidente Castillo para “separar del Consejo de Ministros a todos aquellos ministros que son cuestionados por la población por estar inmersos en investigaciones y denuncias por sus vínculos con organizaciones terroristas, y que además demuestran su desprecio por la dignidad de las mujeres”.

Por la noche, a través de un mensaje en Twitter, Patricia Chirinos calificó de “un honor” que su denuncia haya recibido “la indignación de la gran mayoría de peruanos y peruanas y de partidos políticos”.

Respecto de los pedidos para que el caso sea visto en la Comisión de Ética, el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, explicó a este Diario que, desde que son proclamados, los candidatos electos “tienen la responsabilidad como congresistas de no manchar la imagen del Congreso”. “Ya tenía credencial, ya estaban en Junta Preparatoria. Él no deja de ser congresista mientras es presidente del Consejo de Ministros. Sus atribuciones como congresistas están hábiles”, añadió al señalar que no hay impedimento para que dicho grupo actúe incluso de oficio.

En cuanto a la existencia de algún ilícito, el penalista Daniel Huamán manifestó que una eventual investigación penal dependerá mucho de la existencia de un daño psicológico en la víctima, en este caso la congresista. La abogada Cynthia Silva apuntó que “solo basta con que una mujer denuncie públicamente un hecho de violencia, esto activa la obligación del Estado de investigar exhaustivamente de manera idónea sin victimizar a la señora”.

En la lectura del penalista Carlos Caro, hay distintos escenarios: “Una investigación a nivel de ética del Congreso por infracción a la Ley 31155 [Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política], podría haber una investigación penal si Chirinos denuncia por difamación agravada (art. 131 del Código Penal) y de oficio la fiscalía iniciar una investigación por discriminación”.

VIDEO RECOMENDADO:

El Ministerio Público investiga a Vladimir Cerrón y Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos. La fiscalía busca determinar la ruta del dinero y un financiamiento ilícito a las campañas del partido. El fin de semana pasado se ejecutó un allanamiento del local de Perú Libre en Lima.