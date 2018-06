Hasta este miércoles, la Corte IDH no había enviado a las partes –el Estado y los deudos por los casos de Barrios Altos y La Cantuta– su resolución sobre el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió al ex mandatario Alberto Fujimori en diciembre pasado.

El tribunal debe determinar si la gracia colisiona con el cumplimiento de la sentencia por los casos mencionados.

Al respecto, Alejandro Aguinaga, ex congresista y médico de cabecera de Fujimori, consideró que este tribunal internacional “no puede enmendar una decisión soberana” que estuvo sustentada en una potestad constitucional.

También opinó que el presidente Martín Vizcarra tendrá que defenderla por haber sido parte del gobierno de Kuczynski. Esta semana, el mandatario señaló que acatará la resolución de la corte.

En diálogo con El Comercio, el abogado de los deudos, Carlos Rivera, sostuvo que las partes deben respetar la sentencia, “guste o no”.

“Yo creo que la corte va a pronunciarse favorablemente [por la nulidad del indulto] por todos los antecedentes. Pero si la corte tomara una decisión contraria, la tomaremos con paciencia y tranquilidad”, expresó.