"Ya no se acuerda cuando vino a buscar los votos". Así responde el ex congresista Alejandro Aguinaga al ser consultado por las recientes declaraciones del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien aseguró que el indulto a Alberto Fujimori no ha cumplido con los estándares y que no podrá realizar actos políticos.

"Estoy desencantado con esta posición de Gutiérrez que difiere de la propuesta que nos planteó cuando buscaba ser elegido, y que a nosotros nos encandiló. En esa época decía que los derechos humanos eran de todos los peruanos y que la defensoría tenía que dejar de ser bastión de los caviares", criticó Aguinaga para luego añadir: "fuimos engatusados".

Para Aguinaga, el defensor del Pueblo se está tomando funciones que no le competen. En la opinión del médico de cabecera de Alberto Fujimori, Gutiérrez incurre en una contradicción cuando habla de inconsistencias en el tema médico si no ha tenido acceso al expediente para su revisión.

"Hay un exceso de figuretismo y virulencia. Muchos quieren colgarse de la correa de Fujimori para ganar algo. No sé qué lo mueve, pero hay que investigar qué hay detrás de todo esto", afirmó el ex legislador.

En el tema de la participación política, Aguinaga sostuvo que a Fujimori solo lo puede inhabilitar el Congreso. De hecho, el Parlamento lo hizo en el 2001, aunque fue por 10 años por lo cual la sanción ya venció. "Fujimori tiene derechos como ciudadano, y la defensoría tiene que defender los derechos de los ciudadanos ante posibles afectaciones del Estado", inquirió.

El ex parlamentario no quiso comentar sobre reacciones del propio Alberto Fujimori, pues aseguró que se encuentra "convaleciente".