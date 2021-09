Conforme a los criterios de Saber más

La exministra de la Mujer y Desarrollo Social Aida García Naranjo afirmó a El Comercio que “le sería imposible no estar dispuesta” a brindar un servicio al Perú, al ser consultada sobre si el presidente Pedro Castillo le ofreció ocupar un cargo en el Gabinete Ministerial. Agregó que ella se reunió en México, en el marco de la Cumbre CELAC, con el jefe de Estado.

“Durante mi trayectoria de vida he sido regidora metropolitana, ministra de Estado, embajadora del Perú en Uruguay y representante permanente ante la ALADI y el Mercosur, sería imposible por ello no estar dispuesta siempre al servicio del Perú”, refirió hoy a El Comercio.

García Naranjo indicó que sostuvo una cita con Castillo Terrones el último fin de semana en el marco de la VI Cumbre de la CELAC, en México, en su calidad de presidente de la Red Sin Fronteras. Precisó que esta cita con el jefe de Estado fue coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De otro lado, afirmó que ella “no usaría un tuit” para comunicarse con la Cancillería, al ser consultada sobre el polémico mensaje que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, envió al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

“No tengo una interpretación en relación al mensaje del primer ministro. Sin embargo, no usaría un tuit para comunicar con la Cancillería”, acotó.

La exministra de la Mujer aclaró que el presidente Castillo no le ha propuesto ser la nueva titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El último martes, Bellido le abrió a Maúrtua la puerta de salida del Ejecutivo, si es que no estaba de acuerdo con reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente [Castillo] tuvo una reunión con el presidente Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, tuiteó el primer ministro.

De esta manera, hizo referencia a declaraciones que había ofrecido el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, en el sentido, de que, desde el 5 de enero último, cuando el Grupo de Lima emitió su último pronunciamiento, el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Caracas.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela […] No hemos oficializado nuestra entrada, no hemos oficializado nuestra salida. No se ha firmado nada. El Grupo de Lima no es un organismo internacional ni está amparado por ningún tratado que requiera este tipo de actos formales”, subrayó Chávez.