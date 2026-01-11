Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Al menos 105 trabajadores del Congreso postulan al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino
Al menos 105 trabajadores del Congreso postulan al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino

Al menos 105 trabajadores del Congreso postulan al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino

Más allá de los 88 congresistas que pretenden su reelección, al menos 105 trabajadores del actual Congreso buscan una curul en el Senado, la cámara de diputados y en el Parlamento Andino en las próximas elecciones generales. Algunos ya han solicitado licencia sin goce de haber, pero la mayoría tendrá que hacerlo a partir del 11 de febrero, es decir dos meses antes de los comicios.

