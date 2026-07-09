Durante el tramo final de su campaña de cara al balotaje, la hoy presidenta de la República electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), criticó a los gobiernos de los últimos 25 años, salvo el segundo del fallecido exmandatario Alan García (2006-2011), por no cumplir sus promesas electorales y por la ausencia del Estado en seguridad, salud, educación y otros rubros.

No obstante, decidió designar, al menos, a 17 funcionarios de las administraciones de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (noviembre de 2025-febrero de 2026) y José María Balcázar (febrero de 2026-actualidad) en 11 equipos de transferencia de la gestión del titular entrante (ETTE), que acreditó el último martes [ver recuadro].

De estos 17 funcionarios, 13 fueron nombrados en el gobierno de Boluarte Zegarra, a quien el Congreso vacó por el desborde de la criminalidad organizada en octubre último, tras un atentando a la agrupación de música cumbia Armonía 10. Uno de ellos es Sergio González Guerrero, ministro de la Producción entre abril de 2024 y el cierre de la administración de la abogada apurimeña.

González Guerrero-integrante del ETTE de Fuerza Popular en el Produce- fue cuestionado, cuando estuvo al frente del sector, por la escasez de pota en el norte del país e, incluso, estuvo citado al Parlamento, a fin de que explique las medidas que estaba tomando el Ejecutivo sobre las acusaciones de pesca ilegal de embarcaciones chinas dentro de las 200 millas del mar peruano.

En el ETTE del Ministerio de la Producción, presentado por el partido fujimorista también figuran Augusto Eguiguren Praeli, actual presidente del directorio de Sedapal; y Hugo Castañeda Torres, director general de Políticas y Análisis Regulatorio del referido sector. Ambos fueron nombrados en esos cargos en el gobierno de Balcázar.

Para la comisión de transferencia en el Ministerio de Cultura, la agrupación naranja acreditó a Iván Pereyra Villanueva, gerente general de EsSalud entre mayo y julio de 2023.

Tras su salida de la referida institución, protagonizó un cruce de opiniones con Rosa Gutiérrez, exministra de Salud. Ella, a través de un pronunciamiento, dijo que fue removida de la presidencia de EsSalud por haber depuesto a Pereyra de la gerencia general por presuntos actos de corrupción. El abogado rechazó estas acusaciones y anunció una demanda contra la ex alta funcionaria.

En la actualidad, el abogado es jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), que administra Radio Nacional y TV Perú. Fue designado en la administración de Jerí.

En el Ministerio del Ambiente, Fuerza Popular colocó como miembro de su comisión de transferencia a José Vidal Fernández, gerente general del IRTP entre julio de 2024 y junio de 2025. Coincidió en la entidad con Ninoska Chandia Roque, propagandista de Boluarte, cuando esta fue presidenta ejecutiva. Y su renuncia se dio, tras la dimisión de ella.

Desde marzo, ya con Balcázar en el poder, Vidal Fernández es jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas.

En el Ministerio de Energía y Minas, el partido fujimorista incluyó en el ETTE a Tabata Vivanco del Castillo, ex jefa de ProInversión, y a César Zegarra Robles, ex jefe de la Oficina General de Inversiones y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ambos fueron nombrados en la administración de Boluarte.

Vivanco del Castillo, además, es presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Su designación se dio el 17 de febrero último, un día antes de que el Congreso censurara al entonces presidente Jerí.

¿Espá a Torre Tagle?

En los equipos de transferencia de la gestión del titular entrante (ETTE), acreditados por Fuerza Popular, también hay presencia de técnicos vinculados a otros partidos políticos. Por ejemplo, en la comisión inscrita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores está Carla Mares Ruiz, excandidata al Senado por Sí Creo, partido del periodista y abogado Carlos Espá.

(Foto: Mario Zapata/ Archivo El Comercio)

La presencia de Mares Ruiz en el ETTE se da en el contexto en que Espá suena como opción para asumir como canciller en el gobierno de Fujimori Higuchi. El ex conductor de “Cuarto Poder” respaldó públicamente la postulación de la excongresista en el balotaje frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En el Ministerio de Economía y Finanzas, el partido fujimorista designó como responsable del equipo de transferencia a Juan Carlos Odar, quien en enero fue anunciado por Avanza País como el jefe de su plan de gobierno en el área de economía. La agrupación del tren tuvo como candidato presidencial a José Williams Zapata, expresidente del Congreso y excomandante general del Ejército.

(Foto: Avanza País)

Y como integrante de la comisión de traspaso en el Ministerio de Salud, en representación de Fuerza Popular, está Juan Carlos Gonzales Hidalgo, personero legal de Alianza para el Progreso entre el 2021 y 2023.

Según informó “Punto Final”, Gonzales Hidalgo- quien es esposo de Carol Acuña Palomino, sobrina de César Acuña, líder de APP- fue nombrado en agosto de 2023 como secretario general de la Defensoría del Pueblo, tres meses después de que Josué Gutiérrez fuera elegido como su titular. En enero de 2025 renunció al cargo.

El abogado César Candela Jara, ex asesor del fallecido expresidente Alan García durante su segundo gobierno y militante del Partido Aprista hasta el 2021, fue incluido en el ETTE en la PCM.

La presidenta electa, además, presentó, a través de un oficio, al general PNP en retiro Vicente Álvarez Moreno como el responsable de la comisión de transferencia de su partido ante el Ministerio del Interior. E incluso al ex titular del Mininter Remigio Hernani en este grupo.

Álvarez Moreno fue jefe del Estado Mayor y comandante general encargado de la Policía Nacional, cuando el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo anunció un golpe de Estado en televisión nacional. En el juicio por este hecho, el general PNP en retiro confirmó que el exmandatario sí dio órdenes a su institución para ejecutar la ruptura del orden democrático.

Este Diario intentó comunicarse con Vinelli, coordinador general del proceso de transferencia de Fuerza Popular, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

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Fujimori Higuchi, de otro lado, se reunió en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, con los alcaldes de Puno, Javier Ponce, y de Juliaca, Óscar Cáceres. El primero informó, en conferencia de prensa, que le han solicitado a la presidenta electa que su partido impulse la formación de una comisión investigadora en el Congreso bicameral sobre las muertes en las protestas de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Es claro que la responsabilidad [de las muertes] no es del gobierno entrante, sino de Dina Boluarte y su ex primer ministro Alberto Otárola, aún persiste el dolor, seguramente la bancada de Fuerza Popular va a tomar acciones, que se conforme una comisión que investigue el caso”, manifestó.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

Ponce también refirió que le pidieron a Fujimori Higuchi dar una mirada especial al sur del país, dado que los últimos gobiernos no han atendido las necesidades de esta macro región.

A su turno, Cáceres contó que expresó su voluntad para que continúe el proyecto de la red de agua y alcantarillado en Juliaca y para impulsar el puerto de San Ramón, a fin de articular la carga que proviene de Brasl y Bolivia.