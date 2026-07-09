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Resumen

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Durante el tramo final de su campaña de cara al balotaje, la hoy presidenta de la República electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), criticó a los gobiernos de los últimos 25 años, salvo el segundo del fallecido exmandatario Alan García (2006-2011), por no cumplir sus promesas electorales y por la ausencia del Estado en seguridad, salud, educación y otros rubros.

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