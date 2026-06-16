En el Congreso complementario (2020-2021), cuando aún estaba preso por el “andahuaylazo”, Antauro Humala tuvo en Unión por el Perú (UPP) y luego al Frente Patriótico Etnocacerista a sus propias bancadas legislativas.

Hoy, cinco años después, el etnocacerista buscará recuperar su influencia en ese poder del Estado. Al menos, seis virtuales diputados y tres virtuales senadores tienen vínculos con su organización [ver recuadro].

De estos nueve futuros congresistas, seis están en las filas del Partido Cívico Obras- que lidera el exalcalde de Lima Ricardo Belmont- y los otros tres en Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez.

El rostro más visible de Obras es el virtual senador Daniel Barragán, quien cuatro días antes del anuncio del golpe de Estado de Pedro Castillo renunció a su cargo como ministro de Defensa. El oficial FAP en retiro fue asesor de la bancada de UPP en el Parlamento complementario, cuando esta agrupación logró escaños en alianza con Humala Tasso.

Unión por el Perú, incluso, colocó al etnocacerista como la cabeza de su lista parlamentaria en las elecciones de febrero de 2020. Y logró 13 curules. De estas, tres fueron para Roberto Chavarría Vilcatoma (Junín), Héctor Maquera Chávez (Tacna) y Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica). Todos ellos sentenciados por el “andahuaylazo”.

Precisamente, esta facción solicitó la creación de una comisión que investigue la toma de la comisaría de Andahuaylas y el crimen de cuatro policías. No obstante, su iniciativa no tuvo respaldo. Y en mayo de 2020, Chagua, Chavarría, Chavarría, Jim Ali Mamani (Ayacucho) y el hoy fallecido Edgar Alarcón (Arequipa) formaron la bancada Frente Patriótico Etnocacerista.

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En octubre de 2022, Barragán, entonces ministro de Defensa, dijo que se reunió con Humala Tasso en el 2018 para ver temas de la campaña de las elecciones regionales y municipales de ese año. Agregó que esa fue la única vez que se vieron y negó ser etnocacerista.

Antes de ser nombrado como titular del MINDEF, el virtual senador de Obras trabajó como asesor en la oficina de Sánchez Palomino, cuando este último fue ministro de Comercio Exterior y Turismo en el 2022.

(Foto: AFP)

El pasado de los otros ex UPP

Según informó El Comercio, el virtual senador Walter Gago Rodríguez y los virtuales diputados e Dina Hannco, Arturo Eusebio Padilla y Andrea Medina Stein estuvieron afiliados a Unión por el Perú entre el 2020 y 2021, en el tiempo en que este partido no solo pugnó por la libertad de Humala, sino que intentó postularlo sin éxito a la Presidencia.

La fórmula presidencial de UPP en el 2021, además de José Vega, también fue integrada por Haydée Andrade (conocida como Ina Andrade, esposa del etnocacerista) y Barragán.

Eusebio Padilla, de acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, fue sentenciado hace menos de un año por el delito de peculado doloso. En el 2022, el profesor de educación física fue nombrado como presidente del directorio del Centro Vacacional Huampaní. Él se instaló en uno de los búngalos por casi 200 días sin pagar ni alquiler ni los servicios que consumió.

El docente incluso fue asesor de la bancada de Nueva Constitución, que se formó en noviembre de 2020, por congresistas antauristas.

Hancco, quien también fue candidata a la segunda vicepresidencia de la República por Obras, fue condenada a tres años y medio de prisión suspenda por contrabando en Puno.

Gago Rodríguez cumplió dos sentencias suspendidas, según su declaración de hoja de vida ante el JNE. Estas son por delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios (1 año) y libramiento y cobro indebido (2 años).

Además, “Cuarto Poder” informó que ha sido detenido por la Policía Nacional por manejar en estado de ebriedad, sin SOAT y sin licencia de conducir. Y que, además, le adeuda S/12,901 al SAT por infracciones de tránsito.

Por su lado, Valqui fue sentenciado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en agravio del Estado. Y el virtual diputado por La Libertad estuvo afiliado a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (último partido que intentó formalizar Antauro Humala), que llevaba como acrónimo A.N.T.A.U.R.O y que fue cancelada por “conducta antidemocrática”.

En Juntos por el Perú, el virtual senador Percy Osorio Palpan (Pasco) y los diputados Marlon Aguirre Ramos (Junín) y Julián Pérez Mallqui (Cusco) están ligados a Antauro Humala.

Osorio Palpan y Aguirre Ramos fueron militantes del partido A.N.T.A.U.R.O.

Osorio Palpan declaró, en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, haber sido sentenciado por difamación y también registró dos condenas por alimentos.

En agosto de 2023, Aguirre Ramos, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, fue detenido por conducir un auto cuya placa de rodaje había sido suplantada. Además, el Ministerio Público investiga su administración en esta entidad por presuntamente haber realizado contrataciones directas a allegados sin aprobación del Consejo Directivo, según informó el portal Huancayork Times.

Pérez Mallqui se hizo conocido, en el 2021, al aparecer con Guillermo Bermejo en un video, donde junto a otros cocaleros le dan su respaldo al entonces candidato Pedro Castillo. Es considerado uno de los hombres fuertes detrás de los gremios de agricultores de hoja de coca en el Vraem.

El virtual diputado tiene tres sentencias, de acuerdo con la declaración que presentó ante el JNE. Por lesiones culposas (cuatro años y seis meses, que aún cumple), por falsa declaración (1 año y 8 meses) y por violencia familiar (2 años y 6 meses).

Según informó “Panorama”, Pérez Mallqui atropelló el 9 de febrero de 2024 a una madre de familia y a su hija de siete años en Pichanaki y se dio a la fuga. Al ser capturado, la Policía Nacional notó que estaba ebrio. Por ello, fue sentenciado por lesiones culposas y luego internado en un penal de Ayacucho, del cual salió a los siete meses. Actualmente, debe pasar control biométrico todos los meses.

Vilma Palomino, una de las víctimas del atropello, futuro nuevo diputado no ha cumplido con pagar los S/80 mil de reparación civil que le adeuda a ella y a su hija menor de edad, que ha quedado con secuelas. Añadió que no les ha brindado ningún tipo de ayuda para las terapias de la niña.

De los nueve congresistas relacionados a Antauro Humala, seis de ellos declararon tener condenas al momento de inscribir sus candidaturas.

Este Diario intentó comunicarse con el virtual diputado Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, pero no respondió a nuestras llamadas.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo refirió que la presencia de nueve congresistas ligados a Humala Tasso contradice las afirmaciones de Sánchez, en el sentido, de que el etnocacerista no tendría influencia en un eventual gobierno suyo. Agregó que si estas personas logran, a futuro, formar una bancada o una fuerza “antaurista” le darían una cuota de poder al etnocacerista.

“Lo que no queda claro es que si estas personas van a ser absolutamente leales a Antauro Humala o van a tener un perfil propio. Antauro Humala no tiene partido político y tampoco un cargo. Un congresista, en cambio, tiene el poder que significa su voto y la posibilidad de integrar comisiones. Es probable que haya coordinaciones para que Antauro busque tener una especie de bancada antaurista”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Castillo recordó que en el actual Congreso hubo legisladores que estuvieron en tres o cuatro bancadas, aunque precisó que el reglamento del nuevo Parlamento bicameral ya no permitiría esta situación.

El también periodista dijo que es “un riesgo” que Humala Tasso pueda tener influencia sobre tres senadores y seis diputados.