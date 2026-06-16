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Resumen

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En el Congreso complementario (2020-2021), cuando aún estaba preso por el “andahuaylazo”, Antauro Humala tuvo en Unión por el Perú (UPP) y luego al Frente Patriótico Etnocacerista a sus propias bancadas legislativas.

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