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Resumen

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Alcaldes en Reinfo
Alcaldes en Reinfo
Por Delsy Loyola Jorge, Unidad de investigación

Tras las elecciones regionales y municipales del 2026, siete autoridades electas de Arequipa y Puno asumirán sus cargos para el periodo 2027-2030 con vínculos directos o familiares con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Seis son alcaldes distritales cuyos nombres figuran en el registro, con inscripciones vigentes y suspendidas; mientras que, en el caso de la autoridad provincial, sus hermanos son los que figuran inscritos.

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