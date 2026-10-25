Los partidos que llevaron a estas autoridades al poder son Renovación Popular, Podemos, Ahora Nación, Salvemos al Perú y el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro. Para el especialista en el sector minero Iván Arenas, el interés de los mineros informales en llegar a las alcaldías responde a tres objetivos: controlar el territorio mediante operadores políticos, ejercer presión sobre el gobierno a través de movilizaciones y buscar influir en las decisiones de las autoridades sobre la formalización minera.

“La vía directa para la movilización son los gremios que tienen brazos en el Gobierno y en el Legislativo. Entonces, [los informales] tienen a mucha gente que sirve para dar representación a sus intereses y se articulan así. El alcalde moviliza y pone el recurso”, expresó.

Los elegidos

Arequipa concentra la mayor cantidad de alcaldes distritales en el Reinfo. En la provincia de Condesuyos, Julio Checcya Flores, de Ahora Nación, fue elegido alcalde del distrito de Río Grande. Es abogado de profesión y registra dos inscripciones en esa localidad: Acumulación Ocoña Tres, que se encuentra vigente, y Las Dos Hortencias, que está suspendida. Su hermano también figura en el registro con otras tres inscripciones vigentes.

En su hoja de vida, Checcya no consignó actividades mineras. Sin embargo, declaró ingresos de S/ 861.300 al año. También reportó tres propiedades valorizadas en S/ 183.420, entre ellas un derecho minero valorizado en S/ 10.000, y una camioneta de S/ 80.000.

En la provincia de Caravelí, José López Linares, elegido alcalde de Chala, cuenta con dos inscripciones: Natividad Nº 10 y Don Jesús 001, ambas suspendidas. Ha declarado ingresos por S/ 30.000, dos propiedades —una es un derecho minero valorizado en S/ 50.000— y una camioneta valorizada en S/ 100.000.

En la misma provincia, José Barrientos Carpio, elegido alcalde de Quicacha, registra la inscripción vigente Tajo Uno. Tiene ingresos privados por S/ 100.000 y cuatro propiedades valorizadas en S/ 221.800, incluido un derecho minero valorizado en S/100.000. También dos camionetas, valorizadas en total en S/ 220.929 y una motocicleta de S/1.000.

Los casos restantes se ubican en la provincia de Castilla. Edwin Huayhua Lozada, elegido alcalde de Chachas, figura con la inscripción vigente Lucero del Sur 11; y Juan Carlos Yancapallo Ccama, quien asumirá la alcaldía de Chilcaymarca, aparece vinculado a Pucay Cinco, una inscripción suspendida. En tanto, en Puno, Pedro Calizaya Quispe, elegido alcalde de Quiaca, provincia de Sandía, figura en el Reinfo con Maribel de Oro A, una inscripción suspendida.

Otra de las autoridades con vínculos con la minería informal es el electo alcalde de la provincia de Condesuyos, Ronal Medina Tejada, cuyos hermanos figuran con inscripciones suspendidas en el registro y la empresa Medina Gold Company, a nombre de ellos, cuenta con dos inscripciones vigentes.

En Pataz, José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz), obtuvo la mayor votación para la alcaldía distrital, pero la elección ha sido anulada por el Jurado Electoral Especial (JEE). El dirigente minero investigado por minería ilegal tiene empresas con inscripciones en el Reinfo, dedicadas al transporte y la explotación de oro.

El caso Pataz

El electo alcalde José López, del distrito de Huanuhuanu, en Caravelí, registra una reunión en mayo de 2024 con el excongresista arequipeño Esdras Medina, de Renovación Popular, quien votó a favor del dictamen que pretendía ampliar el Reinfo hasta 2027.