Apra: "Las declaraciones de Barata  reafirman la inocencia de Alan García"

La dirección nacional del Partido Aprista Peruano indicó esta tarde que las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, "reafirman la inocencia" del fallecido ex presidente Alan García.

"Las declaraciones, por tercera vez, del señor Barata ratifican y reafirman la inocencia de nuestro presidente mártir Alan García Pérez", se lee en el comunicado.

►Rafael Vela: "No es cierto" que Jorge Barata haya exculpado a Alan García

►Alva Castro se presentó como intermediario de Alan García ante Odebrecht, según Barata

En tanto, desde Brasil, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, indicó que "no es cierto" que con su declaración Jorge Barata, haya exculpado al ex presidente Alan García. Consideró que lo dicho por la Célula Parlamentaria Aprista se basa en "versiones políticas ajenas a la parte técnica".

"[En Lima, los congresistas del Apra están diciendo que Barata ha exculpado a Alan García] Eso no es verdad. Son versiones políticas ajenas a la parte técnica", sostuvo en diálogo con la prensa.

Tras el primer interrogatorio a Barata, El Comercio conoció que el ex representante de Odebrecht en el Perú confirmó que la constructora aportó US$200.000 a la campaña de Alan García del 2006.

Agregó que el dinero fue entregado al ex ministro del Interior Luis Alva Castro, a quien le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2).

Según el Partido Aprista, ante las preguntas realizadas por el equipo especial de la fiscalía, Jorge Barata "respondió categóricamente que: 'Alan García nunca me solicitó ningún apoyo económico, tampoco me agradeció por algún tipo de ayuda, tampoco me insinuó algún acto ilícito'.

Para esta noche, la dirección nacional del Apra convocó a sus militantes y simpatizantes a participar en un acto a favor del fallecido ex mandatario en su local partidario en Alfonso Ugarte.

#Comunicado: Hoy en Brasil el señor Barata, funcionario de Odebrecht, ratificó y reafirmó que #AlanGarcía #NUNCA le solicitó ningún apoyo económico o insinuación de acto ilícito. pic.twitter.com/Sckt8OOmzx — APRA Oficial (@APRA_Oficial) 23 de abril de 2019

Más temprano, la Célula Parlamentaria Aprista manifestó en conferencia de prensa que con lo declarado por Jorge Barata se prueba que el ex mandatario Alan García "era inocente".

"Barata ha declarado en Brasil, ante los fiscales peruanos, que Alan García nunca le pidió suma alguna para él o para el Partido Aprista, directa ni indirectamente. Alan es inocente", dijo Jorge del Castillo.

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó esta mañana que la constructora brasileña aportó 200 mil dólares a la campaña presidencial del Partido Aprista el 2006 a través de Luis Alva Castro.