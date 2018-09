Alan García asegura que Camargo Correa no aportó a su campaña del 2006

El ex presidente Alan García aseguró que la empresa Camargo Correa no realizó aportes para su campaña electoral del 2006, en donde pasó a segunda vuelta como candidato del Apra convirtiéndose posteriormente en jefe de Estado por segunda ocasión.

García compartió un mensaje a través de Twitter luego de que el portal Convoca difundiera un informe que da cuenta de mensajes de correos electrónicos de directivos de la constructora brasileña, involucrada también en el Caso Lava Jato, de los que se desprenden intenciones de contribuir a la campaña aprista en segunda vuelta.

“Que unos brasileros discutieran su interés de acercarse a un partido es su especulación. Jamás aportaron nada a mi candidatura. Por 7 años han querido vincularme a algo así y nada”, manifestó el líder del Apra.

De acuerdo a la publicación periodística, los correos electrónicos revelan un presunto plan de Camargo Correa para contribuir en la campaña aprista con el objetivo de garantizar sus negocios en el Perú.

(Captura)

Uno de esos mensajes data del 1 de mayo del 2006. Marcos de Moura Wanderley, por entonces representante de Camargo Correa en el Perú, envió un correo electrónico a Carlos Fernando Namur, director superintendente de infraestructura internacional de la compañía en Sao Paulo (Brasil), indicándole que deseaba discutir siete puntos sobre las “elecciones peruanas”.

“Tenemos que revertir esta situación, te recuerdo que Alan no es como [Alejandro] Toledo. Es autoritario y tiene una línea de poder bien definida. ¿Imaginas en un futuro próximo no ser ‘amigos’ del rey?”, dice Marcos de Moura.

El portal precisó que los documentos fueron obtenidos por el diario Folha de Sao Paulo, información que forma parte de reportes de la Policía Federal de Brasil, los cuales contienen anotaciones y documentos incautados durante los allanamientos a las oficinas y domicilios de directivos de la empresa en el 2009, como parte de la operación Castillo de Arena. También apuntó que durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) Camargo Correa y sus consorciadas se adjudicaron proyectos por S/1.220 millones de soles.

"Queda claro del 'reportaje' que los Camargo Correa no me conocieron y solo hablaban del temor de no tener ningún contacto a 4 semanas de la segunda vuelta. Su propio abogado dice que esos mensajes no los reconocen", también expresó el ex presidente Alan García.