Alan García: los casos de peruanos que no recibieron un asilo político

Luego de 16 días, el ex presidente Alan García Pérez, abandonó esta mañana la residencia del embajador de Uruguay en Lima, luego que dicho país rechazó el pedido de asilo diplomático que el líder aprista solicitó bajo el argumento de una presunta persecución política.

Sin embargo, García Pérez -que es investigado por presuntos delitos de corrupción en el marco del Caso Odebrecht- no es el único peruano cuyo pedido de asilo no ha sido acogido por las autoridades de otros países.

A continuación, algunos de los casos más sonados:

-Los ex ministros fujimoristas-

El caso del ex mandatario Alan García, no es el único en el que Uruguay decidió no acogerlo en su país bajo la figura de asilado político.

Los ex ministros del régimen de Alberto Fujimori, Carlos Boloña y Alberto Bustamante - al inicio del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo- solicitaron asilo en Uruguay.

Ambos alegaban una persecución política en su contra, tras iniciarse diversas investigaciones contra el gobierno de Fujimori Fujimori. Sin embargo, Uruguay no lo concedió y la situación se resolvió por medio de negociaciones en las que participó el entonces embajador uruguayo en Lima Diego Zorrilla; según reportó el diario Búsqueda del Uruguay.

Fuentes de Cancillería peruana informaron a este diario que si bien se les informó que ambos tenían previsto solicitar el asilo, nunca lo concretaron.

-Montesinos y la fuga a Panamá-

Vladimiro Montesinos, asesor presidencial de Alberto Fujimori, también recurrió al asilo político para eludir a la justicia. En setiembre del 2000, tras escapar del Perú, solicitó asilo a Panamá.

Fue el entonces primer ministro, Federico Salas, quien solicitó vía telefónico el asilo a favor de Montesinos. No obstante, tras pocos días, Panamá se pronunció en contra. "Luego de estudiar la referida solicitud de asilo, el Consejo de Gabinete, reunido en sesión extraordinaria, recomendó no acceder a esa petición", se indicaba en el comunicado que el gobierno panameño emitió entonces.

-Martín Beláunde y su escape-

El caso del ex asesor presidencial del gobierno de Ollanta Humala, Martín Belaúnde Lossio, también fue uno de los más sonados. A inicios del 2015, el empresario fugó a Bolivia tras dictarse orden de captura en su contra por el caso “La Centralita”.

Belaunde Lossio, adujo ser un perseguido político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia. Sin embargo, tres tes meses después, dicha instancia negó en dos oportunidades concederle el asilo y fue extraditado a nuestro país.

-Alberto Pizango y sus post asilos frustrados-

En junio del 2009, el líder indígena Alberto Pizango, se refugió en la embajada de Nicaragua en nuestro país y logró que se le otorgue el asilo político. Sin embargo, el dirigente amazónico que era investigado por la muerte de 24 policías y diez civiles durante el “Baguazo”, había solicitado con anterioridad que se le asile en Estados Unidos, Francia y Bolivia, pero no lo logró.

BONUS

-César Hinostroza a la espera-

El ex juez supremo, César Hinostroza, quien es investigado por delitos de corrupción y tráfico de influencias en el denominado caso “Los Cuellos Bancos del Puerto”, se encuentra a la espera de que su pedido de asilo político sea contestado por el gobierno de España, a donde llegó tras fugar del país el pasado 7 de octubre.

Hinostroza ingresó a España el 17 de octubre y solicitó asilo político. No obstante, ante el pedido de la justicia peruana, la Audiencia Nacional de España ordenó su arresto preventivo a la espera de que se tramite su extradición a nuestro país.