El ex presidente Alan García dijo hoy no creer en “los rumores” que ponen al ex dirigente del Partido Aprista Javier Barreda en el nuevo Gabinete Ministerial, cuyos integrantes jurarán esta tarde en Palacio de Gobierno.

Incluso, García Pérez compartió en su cuenta de Twitter una carta que el ex viceministro de Trabajo envió a los militantes apristas, en el que cuestiona al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por darle el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

En la misiva, difundida por el ex jefe de Estado, Barreda exhorta al Apra a tener “una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tapar la inmensa corrupción”.

No creo en los rumores de la incorporación de J Barreda al gabinete. Hace 10 días los apristas recibimos este rotundo mensaje de el. pic.twitter.com/GVinShBaUB — Alan García (@AlanGarciaPeru) 9 de enero de 2018

Fuentes de El Comercio indicaron que Barreda asumiría el Ministerio de Trabajo en reemplazo de Alonso Grados, quien continuaría ligado al Ejecutivo como organizador de la visita del papa Francisco.

Barreda habría solicitado una licencia a su militancia aprista, debido a que García y la actual dirigencia se oponen a que se sume al Ejecutivo.

Según imágenes difundidas por Canal N, el dirigente aprista ingresó a Palacio de Gobierno minutos después de las 10 de la mañana.

Anoche, el congresista aprista Mauricio Mulder indicó, a través de sus redes sociales, que “frente a los típicos rumores pre ministeriales, una vez más aclaró que ningún militante aprista será ministro”.