El ex presidente Alan García solicitó la noche del sábado 17 de noviembre asilo diplomático al gobierno de Uruguay. En lo que se resuelva ese pedido, permanece al interior de la residencia del embajador uruguayo en el Perú, Carlos Barros.

Varias cosas han pasado desde aquel sábado. Ese mismo día, el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos y colusión agravada, por las presuntas coimas de Odebrecht para la línea 1 del metro de Lima.

El último martes, el gobierno peruano envió la información respecto a la situación legal del ex mandatario, así como también dio a conocer su posición sobre este tema.

A continuación, revisa los principales hitos sobre el caso de Alan García, quien esta noche cumple su octavo día bajo la protección del gobierno uruguayo.

Cronología:

15/11/2018

​Alan García llegó a Lima proveniente de España para ampliar su declaración sobre el caso del Metro de Lima (tramos 1 y 2). La diligencia, prevista para las 10:00 a.m., estaba a cargo del fiscal José Domingo Pérez y se dio en el marco de las investigaciones al ex mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias.

15/11/2018

“Señores, no ha habido presentación porque por segunda vez se ha suspendido”, informó Alan García a la prensa retirándose de la sede del Ministerio Público. Minutos antes, el ex presidente había sido notificado de la reprogramación de su declaración puesto que se había dispuesto ampliar la investigación en su contra a los supuestos delitos de lavado de activos y colusión.

15/11/2018

IDL-Reporteros publicó documentos que cursaron funcionarios de Odebrecht y representantes de la Federación de Industrias de Sao Paulo en los que se da cuenta que el pago de US$100 mil al ex mandatario ─por una conferencia dictada el 25 de mayo de 2012─ habrían salido de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas.

15/11/2018

​El ex presidente había calificado de “refrito” esta información. Sin embargo, horas después, se conoció que el fiscal Domingo Pérez Gómez solicitó al juez de investigación preparatoria Juan Carlos Balbuena, del Sistema Nacional Anticorrupción, el impedimento de salida del país por 18 meses en su contra. Ante ello, Alan García señaló reiteradas veces que se allanaba al requerimiento.

17/11/2018

El juez declaró fundado el pedido de la fiscalía a fin de garantizar su participación en las diligencias. Indicó que dada la gravedad de los delitos imputados, la medida coercitiva “resulta proporcional e indispensable”. Tras la audiencia, que duró 85 minutos, el ex mandatario dijo: “No es una sanción estar 18 meses en mi patria”.

17/11/2018

Horas después de conocerse la decisión judicial, Alan García acudió a la embajada de Uruguay, ubicada en San Isidro, y solicitó asilo, conforme a la Convención de Asilo Diplomático de 1954, argumentando una persecución política.

18/11/2018

El Ejecutivo ─a través de la Cancillería─ informó a la opinión pública de la solicitud del ex presidente a la República Oriental de Uruguay y de la permanencia del mismo en la residencia del embajador de ese país, Carlos Barros.

“No existe persecución política en el Perú y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”, afirmó el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

18/11/2018

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, indicó que habían tomado conocimiento de que se preparaba una detención al ex presidente en los próximos días y que eso había motivado a su patrocinado a requerir el asilo. Esta información fue rechazada por el fiscal superior Rafael Vela en entrevista con El Comercio.

18/11/2018

Un grupo de simpatizantes y detractores acudieron a la residencia del embajador de Uruguay a fin de mostrar su posición. El ex ministro aprista Luis Alva Castro acudió a visitar al ex mandatario, pero fue agredido por un grupo de desadaptados.

19/11/2018 El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, indica que su país evaluará el asilo diplomático de Alan García en un plazo “prudencial”. Un día antes, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa informó a este Diario que no existe un plazo determinado para emitir una respuesta y que “Uruguay tiene una larga tradición en materia de asilo”.

19/11/2018

Alan García Nores, hijo del ex presidente Alan García Pérez, manifestó que su padre ya no confía en la justicia peruana y cuestionó al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación por el Caso Odebrecht. “Si no hay manera de que haya justicia en el país, ¿cómo se va a quedar?”, se cuestionó.

20/11/2018

El Gobierno entregó el embajador uruguayo Carlos Barros una nota diplomática y un informe respecto a la situación legal del ex mandatario. La reunión entre el embajador y el vicecanciller de Perú duró alrededor de 40 minutos, y se dio cuenta que en el país “impera” la democracia, el Estado de derecho y la independencia de poderes. También se indica que los administradores de justicia han actuado con estricto apego al debido proceso.

21/11/2018

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, difundió una carta a la opinión pública de su patrocinado en la que reitera que existe una supuesta persecución política en su contra y que no hay ningún indicio o prueba que lo vincule con un hecho ilícito. Luego, expertos refirieron que al hacer este pronunciamiento García estaría contraviniendo lo establecido en la Convención de Caracas.

21/11/2018

Un grupo de parlamentarios del Frente Amplio viajaron a Uruguay para expresar su preocupación ante la solicitud de asilo diplomático de García a ese país. Se tenía previsto reuniones con dirigentes del Frente Amplio uruguayo, la coalición oficialista en ese país.

22/11/2018

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que en el Perú “existe pleno Estado de derecho e independencia de poderes”. Mencionó que tras la entrega de la información al embajador, lo que corresponde es esperar la decisión de Uruguay frente a la solicitud de asilo diplomático.



“La respuesta tiene que venir oficialmente. Hemos escuchado que las autoridades de Uruguay han dicho que van a tomar el tiempo necesario para analizar la información, así que no apresuramos. Hay que esperar”, aseveró.

23/11/2018

​Al igual que el Frente Amplio, legisladores del Partido Aprista Peruano viajaron a Uruguay para mostrar su posición sobre el asilo diplomático para Alan García. Ellos son Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Elías Rodríguez y Jorge del Castillo. Allí, se reunieron con el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti.



"En el Perú un sector de fiscales y jueces ha politizado la justicia", dijo Velásquez en ese país.

24/11/2018

Alan García cumplió una semana bajo la protección del Gobierno de Uruguay, al permanecer a la interna de la residencia del embajador de ese país en Lima. El dos veces mandatario continúa a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo diplomático por parte del presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

Un día antes, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, evitó comentar sobre el tema, sin embargo, aseguró que en el Perú “estamos en un Estado de derecho”.