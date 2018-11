Alan García debía declarar este viernes por aporte de Odebrecht en el 2006

El ex presidente, Alan García Pérez, debía declarar este viernes 23 de noviembre ante el despacho del fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, por el presunto aporte de USD$200 mil que habría realizado la empresa Odebrecht a su campaña electoral del 2006.

Como se recuerda, el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, declaró ante el fiscal Pérez Gómez que en el 2006 realizaron un aporte y fue al partido aprista.

Citación de la fiscalía para que el ex presidente Alan García, declare por aportes de Odebrecht. Archivo El Comercio

El ex presidente también había sido citado en calidad de testigo para este miércoles 21 de noviembre a fin de prestar declaración en la investigación seguida contra un grupo de ex funcionarios encabezados por el ex viceministro Jorge Cuba, por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima (Tramos 1 y 2).

Citación de la fiscalía para que el ex presidente Alan García, declare como testigo por investigación contra exfuncionarios involucrados en caso Metro de Lima. Archivo El Comercio

Sin embargo, ambas diligencias quedaron canceladas luego que el ex mandatario decidió presentar una solicitud de asilo diplomático ante Uruguay.

García Pérez se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros.

Según indicó el abogado Erasmo Reyna, defensa legal de García Pérez, era en una de estas diligencias que se presumía una detención contra el exmandatario.

Sin embargo, el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, desmintió dichos trascendidos y aseveró que la investigación contra García está en su etapa inicial.

"Eso es absolutamente falso. No tiene ningún tipo de posibilidad de especularse ello. El Ministerio Público cuando formula sus requerimientos los hace dentro del debido proceso, los pone en conocimiento del juez y el juez es quien toma cualquier decisión procesal", declaró Vela el domingo a El Comercio.