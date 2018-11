Alan García defiende contrato para conferencia en Sao Paulo

El ex presidente Alan García y su abogado Erasmo Reyna defendieron la legalidad del contrato por el que el también líder del Apra recibió US$100.000 al brindar una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en el 2012. El acuerdo se llevó a cabo a través del estudio del abogado José Américo Spinola, al que se vincula con la empresa Odebrecht.

García Pérez se refirió al asunto tras el informe publicado por IDL-Reporteros, que da cuenta de que Spinola sería un operador de la constructora brasileña y que el referido dinero habría salido de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, encargada del pago de coimas de parte de la empresa.

“No me digan a mí que estoy en la caja 2, porque eso es muy posterior ni tengo nada que ver”, expresó en declaraciones a la prensa el ex presidente sobre la conferencia realizada para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

En esa línea, su abogado había manifestado previamente a Canal N que cuando se produce la intermediación de Spinola para la conferencia para la FIESP, este último no estaba vinculado a Odebrecht. Sostuvo además que hay empresas dedicadas a contactar a ex jefes de Estado con gremios empresariales, por lo que aseveró que el evento es “un acto absolutamente, lícito, comercial, transparente”.

“Cuando se produce este trato, esta negociación y la contratación para la conferencia, el señor Spinola no tenía ningún vínculo con Odebrecht. Por lo menos, es la información que nosotros tenemos […] No había conocimiento de la relación, porque aparentemente no existía todavía una relación entre ese estudio y la empresa Odebrecht”, dijo Reyna.

Asimismo, Alan García insistió en que fue contratado por la FIESP y manifestó que “en absoluto” conocía si los recursos con los que se le pagó provendrían de Odebrecht.

“Como decían en el Parlamento anterior: ¿cómo es posible que le paguen 50 mil, 80 mil dólares por hablar? ¿Y qué culpa tengo de haber aportado algunas cosas supongo novedosas para el análisis de la economía mundial?”, se preguntó.

En otro momento, calificó de “imbéciles” a los “malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser Alan García”.

—Declaración suspendida—

Como se informó, Alan García tenía programado dar su testimonio hoy ante el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el caso de la línea 1 del metro de Lima. Pero la diligencia se suspendió.



Su abogado Erasmo Reyna explicó además que hoy se les notificó de la ampliación de la investigación preliminar y que fue el mismo fiscal el que decidió suspender la declaración.

“En verdad, hubiéramos podido tomar conocimiento ayer y se hubiera podido, de pronto, avanzar. Nos han pedido que fijemos una fecha y vamos a evaluar todo lo que se coloca en esta nueva disposición”, sentenció.