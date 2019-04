Alan García: el desborde de acusaciones tras su muerte

Las acérrimas defensas y los furibundos cuestionamientos rodearon en vida al ex presidente Alan García, pero su muerte no ha escapado tampoco a tales posiciones polarizantes. Durante las recientes exequias abanderadas por familiares y representantes del Apra, se apreció incluso un desborde de expresiones acusatorias y sindicaciones de responsabilidad por el trágico final del otrora gobernante, investigado en sus últimos días por presuntos actos de corrupción en su segundo gobierno, en el marco del Caso Odebrecht.

—El discurso aprista—

Desde el partido de la estrella, el discurso fue afilado. El congresista aprista Mauricio Mulder habló la semana pasada de una “persecución disfrazada de derecho” calificándola también de “fascista” y “enfermiza”, así como de la “responsabilidad del gobierno” en el afán de tener a García como un “trofeo”. Por su parte, su colega Jorge del Castillo se ha referido a un “abuso del derecho” y un “protagonismo exacerbado”, mientras que el ex dirigente Omar Quesada ha catalogado al presidente Martín Vizcarra como “primer azuzador” de lo que consideró un actual “sicariato legal”.



Tales manifestaciones se dan, sin embargo, luego de que el gobierno de Uruguay —al negarle el año pasado el asilo a García Pérez— dejara en claro que no existe persecución política en el Perú.

Pasados los primeros días de luto, El Comercio consultó a Mulder este lunes si se mantenía en su posición o si, en todo caso, sus expresiones se debieron a reacciones emocionales. “No. Yo sigo creyendo que hay una persecución y una utilización abusiva de la ley”, respondió e incluso calificó a Alan García de “mártir” al considerar que era el “trofeo mayor” de investigaciones —a su juicio— sin sustento y de sus enemigos políticos.

“Nosotros hemos tenido un tono conciliador, no hemos tenido un desplante para nadie. Incluso al mismo presidente Vizcarra se le agradeció por las condolencias. Al propio Ollanta Humala yo lo invité a que venga, no se dieron las condiciones desafortunadamente, porque la masa que estaba ahí nos desbordó. Tolerancia hemos mostrado, pero es evidente que para nosotros aquí ha habido toda una confabulación”, insistió.

—Barnechea y más que condolencias—

En medio del velatorio el último jueves, apareció el ex candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, para dar un discurso que tuvo más que condolencias. “Hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del gobierno”, aseguró en medio de la multitud que despedía a Alan García.



Tres días después, difundió un video para señalar que “la política debe basarse en la justicia, pero nunca en el odio”.

Según pudo conocer este Diario, Barnechea tuvo la iniciativa de hacer el video como una precisión ante las reacciones que produjo su discurso en el velatorio.

—Crítica del ‘aprovechamiento político’—

Desde el otro frente, el fiscal José Domingo Pérez —que investigaba a García— negó algún tipo de “afán político” en sus acciones. Asimismo, el presidente Martín Vizcarra cuestionó que se puedan generar “confrontaciones inadecuadas”.



“Hay veces que incluso en estos hechos duros, difíciles, se busca el aprovechamiento político; creo que no debemos dar lugar a eso en estas circunstancias; las diferencias políticas hay que tenerlas, pero con altura debemos manejarlas y buscar la unidad de los peruanos”, exhortó la noche del domingo en TV Perú.

Desde el Apra, el ex diputado Carlos Roca —amigo cercano de García— señaló a este Diario no querer justificar a sus compañeros. Y aunque consideró que palabras de aquellos responden a reacciones naturales emotivas de momento, refirió que no es correcto culpar a otros por la muerte del ex presidente. Manifestó también que fue una decisión personal que respeta, pero que no comparte.

“Yo creo que nosotros no podemos aprovechar la muerte de Alan García para echarle la culpa a otros. Tenemos que ser autocríticos. Y la autocrítica pasa por ver cómo es posible que en el partido haya habido gente afiliada o amigos de afiliados que evidentemente han caído en hechos incorrectos”, sentenció. En tanto, no quiso evaluar si veía algún tipo de victimización desde sus correligionarios.

“Él no iba a permitir jamás que lo sacaran esposado y lo metieran en la cárcel. Lo conozco bien”, dijo en otro momento. Mientras tanto, desde el partido de la avenida Alfonso Ugarte se han anunciado intenciones de un relanzamiento. El congreso a realizarse en octubre para elegir a dirigentes será un paso.