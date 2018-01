El ex presidente Alan García reiteró que no recibió sobornos ni dinero ilícito de la empresa brasileña Odebrecht. Lo hizo al comentar la recién difundida traducción oficial del testimonio de su ex CEO Marcelo Odebrecht.

"Muy claro lo declarado por Odebrecht. 'Nunca traté de propinas ni nada ilícito con Alan García', 'Pagamos 6 millones al fondo (propietario privado de la concesión Kuntur)', 'El gobierno tenía interés en llevar el gas al sur'. Lo que desespera a los adversarios es que otros se venden. Yo no", escribió en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones que Alan García reseña hacen referencia a la concesión del gasoducto sur peruano, inicialmente adjudicado a Kuntur pero que, en 2011, fue adquirido por Odebrecht.

En la traducción oficial de su declaración, publicada hoy en El Comercio, Marcelo Odebrecht dijo estar "casi seguro" que el gobierno de esa época, presidido por Alan García, alentó la compra de Kuntur por parte de Odebrecht. "Tal vez por cuestión de las elecciones o algo así, sería una noticia positiva", estimó.

Kuntur de EEUU tenía la concesión privada para un gasoducto de US2,000'.(2008). Odebrecht se la compró el 2011. Con Humala, el 2014, se cambiaron las condiciones y se hizo otra licitación por US7,500'. Nada tengo que ver con ella. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 23 de enero de 2018

En otro mensaje en Twitter, Alan García pide "que el fiscal pregunte lo que quiera sobre mí. Todo es claro, ni propinas ni temas ilícitos". "Lástima que, a pesar de preguntar, no permiten participar a mi abogado. Es ilegal, pero no importa. Pregunten", acotó.

En tanto, sobre presuntas entregas de dinero ilícito al ex presidente aprista, Marcelo Odebrecht señaló que "con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, pero digo, con toda seguridad, que nosotros apoyamos a Alan García".

Sin embargo, el ex CEO de Odebrecht añade que "como es la época en que estaba [Jorge] Barata, es Barata, con seguridad, quien va a poder ser más específico en este punto".

"Si fue una donación espontánea; es decir, eso, en el caso de Alan García, yo ahí digo que la persona en este caso, de nosotros, que tenía un vínculo con Alan García era Barata. En el caso de Alan García, con toda seguridad, él podrá decirlo", remarcó.



MÁS EN POLÍTICA...