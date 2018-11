Alan García dice que hay una "obsesión" para incluirlo en el informe Lava Jato

El ex presidente de la República Alan García rechazó que haya sido blindado en el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso, en el cual no se incluye recomendación alguna que apunte a que el ex jefe de Estado deba ser investigado por los pagos de coimas de la constructora Odebrecht por la línea 1 del metro de Lima.

"Obsesión. En el Congreso discuten meterme como sea en (el informe) Lava Jato. Pero ya la empresa Odebrecht dijo a quién y cuánto pagó. 'Nunca hablamos de nada ilícito con Alan García'", escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Obsesión . En el Congreso discuten meterme como sea en Lava Jato. Pero ya la empresa Odebrecht dijo a quién y cuánto pagó. "Nunca hablamos de nada ilícito con Alan García" pic.twitter.com/zIA9AOjVF8 — Alan García (@AlanGarciaPeru) 5 de noviembre de 2018

Alan García se expresó así en medio de críticas hacia el informe final de la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) por no recomendar que el ex presidente sea investigado por las irregularidades en la concesión de la Línea 1 del metro de Lima.

"Lava Jato blindó a Alan García? ¿Cómo si es un (voto) de siete? Lo cierto es que nadie dijo que a mí me compraron como a los jefes de los que están hablando. Eso los desespera como en el 90 y el 2011", añadió el ex mandatario, en referencia a los votos que tuvo la Célula Parlamentaria Aprista en la comisión investigadora.

¿Lava Jato blindó a Alan? ¿Cómo? Si es 1 de 7. Lo cierto es que NADIE dijo que a mí me compraran como a los jefes de los que hablan. Eso los desespera como el 90 y el 2011. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 5 de noviembre de 2018

El informe final de la Comisión Lava Jato empezará a ser debatido desde hoy, lunes 5 de noviembre, en el pleno del Parlamento, luego de que se postergara su evaluación a pedido de Fuerza Popular.

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde confirmó al programa “Cuarto Poder” que en un documento preliminar, referido al caso de la línea 1 del metro de Lima, se señalaba que el ex mandatario habría incurrido en infracción de la Constitución y de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.

Además de ello, se sostenía que, junto con la actual investigación fiscal que se sigue por este caso, se pudo haber iniciado otras pesquisas penales en contra de García por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, a pesar de que –decía el informe– los delitos habrían prescrito.



Sin embargo, en una votación reservada, este punto fue desestimado.

Si el informe de la Comisión Lava Jato que sustentará Bartra es rechazado, el pleno podrá debatir y votar el que ha presentado el congresista Humberto Morales (Frente Amplio) en minoría.

Este documento, presentado hace algunos días, sí recomienda y señala imputaciones contra García por las supuestas irregularidades en la ejecución de la línea 1 del metro de Lima.