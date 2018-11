Alan García dice que no pretende ni debe “ser actor” en el 2021

El ex presidente Alan García afirmó este martes que no pretende ni debe “ser actor” en el 2021, en referencia a las elecciones generales de ese año. Agregó que ello no implica que renuncie a su derecho a opinar e indicó que el Perú necesita “diálogo racional” y “no concentración de poder ni chantajes”.

García, a través de un comunicado, indicó que “arrollar a otros con la fuerza y dinero del Estado no solucionará los problemas” del país.

“Podría guardar silencio, pero ver el error me impone hablar, aunque la mayoría escoja, por el momento, otro camino. No se preocupen, ni pretendo ni debo ser actor en el 2021, pero no renuncio a mi derecho de opinión”, subrayó.

El ex mandatario indicó el último jueves, en sendos mensajes en Twitter, que el Gobierno estaría detrás de la decisión judicial que ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien está siendo investigada por la fiscalía por un presunto lavado de activos.

Alan García se preguntó si en Perú se estaba fraguando un golpe de Estado porque, en su opinión, el Ejecutivo también quiere la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien es seriamente cuestionado por sus presuntos vínculos con la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

"El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, exigen al Congreso expulsar al fiscal de la Nación. Han politizado la justicia. ¿Es un golpe?", señaló Alan García, quien se encuentra en España.

Agregó que esta supuesta "guerra" del Ejecutivo contra Chávarry se origina en "el miedo al tema Chinchero", en referencia a la denuncia de presuntas irregularidades en la concesión para la construcción del aeropuerto internacional del Cusco, cuando el presidente Martín Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones.

Vizcarra calificó ayer de "irresponsables" los rumores que han difundido políticos opositores, entre ellos Alan García, de que su régimen busca dar un golpe de Estado.

"Qué irresponsables, qué irresponsabilidad, cuando los peruanos defendemos la democracia", enfatizó Vizcarra antes de remarcar que él es "el primero en defender la democracia, defender la Constitución, la independencia de poderes", remarcó.

El presidente agregó que la democracia permite luchar contra la corrupción y fortalecer el desarrollo del país, por lo que pidió "que nunca más nadie hable de un golpe de Estado".

"Nunca, porque queremos progresar en democracia, la democracia nos permite estar así directamente con ustedes, la democracia nos permite luchar contra la corrupción y la democracia nos permite forjar el desarrollo del país que nosotros queremos", sostuvo.