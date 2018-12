Dos días después de que Uruguay rechazara su solicitud de asilo diplomático, el ex presidente Alan García entregó, por medio de su abogado, su pasaporte, certificado de trabajo y una constancia de domicilio ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por los sobornos que Odebrecht admitió haber entregado por las obras de la línea 1 del metro de Lima.

García tiene una orden de impedimento de salida del país desde el 17 de noviembre en el marco de esta investigación, que comprende a funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).

En un pronunciamiento ante la prensa, el ex mandatario refirió que en los próximos 18 meses, tiempo que dura la orden que le prohíbe abandonar el Perú, trabajará en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y reiniciará su labor política dentro del Partido Aprista, que en la actualidad tiene cinco congresistas.

Alan García dijo que le resulta importante confiar en lo expresado por el presidente Martín Vizcarra así como por el titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, en el sentido, de que en el país “hay independencia de poder” y “no hay persecución política”.

El ex jefe de Estado adelantó que continuará asistiendo a todas las convocatorias que le haga el Ministerio Público.

“Seguirá asistiendo a todas las convocatorias que me hagan confiando en que se respeten todos los preceptos legales y constitucionales del país”, remarcó.

Criticó investigación por muelle norte

Sin embargo, Alan García lamentó que en las últimas semanas se hayan sumado denuncias en su contra “sin sospecha alguna”, en referencia a la investigación que se le inició por la concesión del muelle norte del Callao.

“He observado que se dice que ese muelle norte fue hecho con unos decretos que después fueron declarados inconstitucionales. Sí, fueron declarados inconstitucionales después de mi gobierno, durante mi gobierno era constitucionales, no podíamos anticipar que el Tribunal Constitucional tuviera otro criterio”, subrayó.

Añadió que la administración de Ollanta Humala debió realizar la revisión jurídica y buscar una “nueva forma” para concretar esa obra, pero no lo hizo.

“Por consiguiente me resulta irrito que cada uno de las obras hechas durante mi gobierno y son miles, se esté poniendo en tela de juicio sin ninguna sospecha, porque en ese tema del muelle norte no han señalado un sospechoso, un pago, una cuenta, una delación”, expresó.

El ex presidente Alan García adelantó que saldrá a defender cada una de “las miles” de obras que hizo su gobierno. “Espero que esto, que me llevará a recorrer el país, no signifique una respuesta de allanamientos, de detenciones o de nuevos procesos”, complementó.

Para finalizar, el líder del Partido Aprista consideró que su solicitud de asilo a Uruguay “no tuvo éxito por las presiones políticas existentes”, aunque refirió que “sí ha servido para que la comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté siguiendo muy de cerca cómo se sigue el respeto a la Constitución y ley en el Perú”.