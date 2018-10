Alan García exige "la pena más alta" para Jorge Cuba por caso Odebrecht

El ex presidente Alan García exigió que se le imponga "la pena más alta" al ex viceministro de Comunicaciones de su segundo gobierno, Jorge Cuba Hidalgo, por las coimas que habría recibido de la constructora Odebrecht por la licitación de la línea 1 del metro de Lima.

"Al corrupto Jorge Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor de pueblo: el tren eléctrico", escribió el ex jefe de Estado vía Twitter.

Alan García se pronunció un día después de que Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht, declarara ante el fiscal José Pérez Gómez, quien investiga los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la licitación de la línea 1 del metro de Lima.



Al corrupto Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor del pueblo: el Tren Eléctrico — Alan García (@AlanGarciaPeru) 5 de octubre de 2018

Según pudo conocer El Comercio, Nostre declaró que Odebrecht pagó sobornos por US$23'386.000 que se consignaron bajo el rubro de "riesgos adicionales" por los dos tramos de la línea 1.

El ex ejecutivo de Odebrecht dijo también que se reunió con Alan García entre cinco y diez veces, cuando el ex presidente visitaba el proyecto por el interés que tenía de que la obra se culminara antes de terminar su mandato.



En otro momento del interrogatorio, indicó que no entregó ninguna coima ni a García ni a Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Precisó que era Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, quien tenía una relación cercana con ellos.